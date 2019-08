Aaron Carter: Hat seine Ex ihn geschlagen?

Montag, 12. August 2019 19:54 Uhr

Aaron Carter beschuldigt seine Ex-Freundin, ihn geschlagen zu haben. Der Sänger war mit seiner Freundin Lina Valentina ein Jahr lang zusammen, bevor sich das Paar Anfang diesen Monats trennte. Familienmitglieder des Musikers machten sich daraufhin Sorgen um den Gesundheitszustand von Aaron, weshalb sie letzte Woche die Polizei zu ihm schickten.

Bei dieser Gelegenheit erzählte der 31-Jährige von dem Vorfall mit seiner Lina. So habe er zu Protokoll gegeben, dass seine Ex ihn am 31. Juli während einer Auseinandersetzung so hart ins Gesicht geschlagen haben soll, dass er eine Beule davontrug, so Insider gegenüber ‚TMZ‘. Der Grund für die Auseinandersetzung soll die Befürchtung von Lina gewesen sein, Aaron Carter sei in ein anderes Mädchen verliebt.

Das war der Grund für das Aus?

Der Sänger zeigte daraufhin ein Foto von seiner Beule, was die Polizei in ihrem Bericht mit aufnahm. Erst kürzlich sprach der Star in einem Statement gegenüber ‚Page Six‘ über das Aus seiner Beziehung:

Quelle: instagram.com

„Lina und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ich hatte wirklich gehofft, dass diese [Beziehung] für immer halten würde. Wir haben sogar darüber geredet, Kinder zu haben. Aber wir konnten unsere Differenzen nicht bewältigen und die Beziehung wurde letztendlich ungesund. Ich habe in den letzten Jahren so viel durchgemacht und versuche, aus meinen Fehlern zu lernen.”