Aaron Carter: Kann ihn diese neue Frau retten?

Aaron Carter hat karrieretechnisch lange nichts mehr von sich gegeben. In den letzten Jahren steht er eher für seine Beziehung zu Drogen im Rampenlicht. Jetzt hat der einstige Sänger wieder einmal eine neue Freundin und Fans hoffen, dass er sich sein Zustand endgültig bessert.

Wir berichteten erst Ende Oktober, dass der 32-Jährige eine neue Freundin habe. Jenna Shea nannte sich selbst schon liebevoll „Aaron Carter’s Bitch“, doch wie zu erwarten hielt diese vielversprechende Beziehung nicht. Nun soll er sein Glück bei einer anderen gefunden haben. Melanie Martin hat dem Ex-Teenie-Schwarm vollkommen den Kopf verdreht.

Quelle: instagram.com



Hat sie ihn aufgeweckt?

Und weil Aaron Carter nun mal Aaron Carter ist, nahm er seine Freundin auch schon beim Autofahren auf. Während gefahren ist, versteht sich. In dem Video erkennt man das Gesicht seiner Liebhaberin Melanie Martin etwas genauer. Ihre unglaublich vollen Lippen lassen vermuten, dass die Blondine keine Angst vor Spritzen hat und auch die Wimpernlänge hat die Dichte eines Besens. Doch Aaron Carter scheint es zu gefallen. Er schrieb „Sie war nicht bereit dafür. Ich bin ihr Tiger. Passt verdammt nochmal auf! grrrrrr“.

Zugegeben, seine Nachricht klingt schon sehr skurril. Melanie scheint aber Herrin der Vernunft zu sein, denn sie sagt im Video gleich zu ihm: „Lass uns lieber fahren und nicht filmen“, doch das stößt bei ihm auf taube Ohren. In dem Clip scheint Carter mit seiner Liebsten auf unebenem Terrain zu fahren, jedenfalls schreit sie und sagt „Ich werde dich umbringen“ in einem nicht-ernsthaften Ton. Melanie hat einen privaten Account mit insgesamt 157000 Anhängern. Die Kurvige ist weitgehend unbekannt. Aus ihrer Instagram-Biografie kann man aber entnehmen, dass sie Kellnerin ist und in Kalifornien lebt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von THE JOKER (@aaroncarter) am Jan 4, 2020 um 1:45 PST

Auf einem neuen Foto, was der Kinderstar am Sonntag hochlud, sieht man Aaron Carter im Spiegel, wie er von der kurvigen Blondine (Melanie Martin) auf die Wange geküsst wird. Auffallend ist ihr enger, figurbetonender Body und ihre stark geschminkten Augen. Das Bild betitelte er mit: „Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Sie hat mich aufgeweckt, aber das finde ich nicht schlimm.“. Hat sie ihn nun wirklich wach gerüttelt ?

Die Leute im Netz schreiben teils gemeine Kommentare unter den Post. Nutzer machen sich über seine Neue lustig: „Wie viel kostet sie?“ und „Kannst du nicht einfach jemanden daten, der nicht so viel Schönheits-OPs hatte?“. Ganz schön harte Kritik, die sich der 32-Jährige da anhören muss. Für die Meinung anderer scheint er sich aber eh nicht zu interessieren.

Polizei, Waffen und Krankenhaus

Im Dezember 2019 riefen Fans die Polizei als Aaron Carter während eines Livestreams einschlief, da befürchtet wurde, dass er eine Überdosis Drogen genommen hätte. Natürlich beschimpfte der „gesunde“ Aaron seine besorgten Fans nach dem Besuch der Einsatzkräfte. Noch hinzu kommt, dass ein Richter im November verordnete, der Sänger solle alle seine Waffen abgeben. In den letzten Monaten des Jahres 2019 erwirkten seine Zwillingsschwester Angel (32) und sein Bruder Nick Carter (39) auch gleich einstweilige Verfügungen gegen ihn. Aaron habe auf Twitter geschworen, dass er mit seinem Bruder abgeschlossen habe. Hinzu kommt noch, dass sich Aaron im November ins Krankenhaus einweisen musste, da er bei einer Größe von 1,83 m nur noch schlappe 52 kg wog.

Ob die Blondine wirklich etwas im Leben ihres Lovers was verändern kann wird sich zeigen. Aaron scheint eine starke Schulter zu brauchen – oder zumindest jemanden, der ihm guttut.