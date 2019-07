Adele: Wer ist der neue Mann an ihrer Seite?

Sonntag, 7. Juli 2019 22:20 Uhr

Nur drei Monate nach der Trennung von Simon Konecki im April zeigte sich Adele (31) am Samstag in der britischen Hauptstadt mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Ist die Sängerin etwa wieder frisch verliebt?

Händchenhaltend spazierten sie über das Gelände des British Summer Time Festival im Hyde Park, wie Bilder der „Daily Mail“ zeigen. Das Konzert von Celine Dion (51) sorgte außerdem für romantische Stimmung.

Bei dem Herren handelt es sich keinesfalls um einen Unbekannten. Sein Name lautet Andrew Drayton, heißt es und er ist ein verheirateter Mann. Wer Adele jetzt gleich als Ehebrecherin auf den Scheiterhaufen stellen möchte, dem sei gesagt, dass Andrew homosexuell ist. Er und Adele seien lediglich extrem enge Freunde. Im vergangenen Jahr war es sogar die Sängerin, die ihn und seinen Ehemann zu Eheleute trauen durfte.

Beste Zeit als Single

Insgesamt scheint es so, als würde die fünfzehnfache Grammy-Gewinnerin die Trennung vom Vater ihres Sohnes ganz gut verkraften. Die berühmte Britin hat auch allen Grund, guter Laune zu sein. Allein seit Beginn des Monats jagt eine Top-News zu ihren Erfolgen die nächste!

Anfang Juli wurde Adele die große Ehre zuteil eines der neuen Mitglieder der Oscar-Academy zu werden. Neben Lady Gaga (33) und Annie Lennox (64) stimmt die Sängerin in Zukunft mit weiteren 7000 Mitgliedern darüber ab, wer den begehrten Filmpreis mit nach Hause nehmen darf.

Außerdem hieß es jüngst, dass sich Daniel Craig (51) niemand anderen als nochmal Adele für den neuen James-Bond-Titelsong wünscht. Und zu guter Letzt steht auch noch der Junggesellen-Abschied von Bestie Jennifer Lawrence (28) ins Haus.

Quelle: instagram.com

Bei zwei Partymäuschen wie Adele und Jennifer wird die Party sicher kein prüder Sekt-Empfang, sondern ein Fest mit knallenden Korken. Wie die britische Zeitung ‚Sun‘ wissen will, liegt die Organisation angeblich bei Adele, die Einladungen sollen schon verschickt sein und unter den Gästen befinden sich Top-Stars wie Kris Jenner (63) und Kim Kardashian-West (38).