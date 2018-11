Adriana Lima verabschiedet sich von Victoria’s Secret

Freitag, 9. November 2018 08:20 Uhr

Adriana Lima verabschiedete sich voller Tränen von der Victoria’s Secret-Show. Die dunkelhaarige Schönheit lief bereits seit 1999 für das Lingerie-Label über den Runway. Nun hängt sie ihre Engelsflügel allerdings endgültig an den Nagel.

Diese Nachricht wurde in einem Clip zur diesjährigen VS-Show in New York verkündet. Laut dem ‚InStyle‘-Magazin wurde während des Events ein Tribut-Video an die 37-Jährige abgespielt. Darin wurde sie als „der tollste Engel aller Zeiten“ beschrieben. Adriana schloss die Show mit dramatisch geformten Engelsflügeln ab und als sie auf den Laufsteg trat, war sie sichtlich emotional bewegt und warf Luftküsse in die jubelnde Menge. Auf Instagram bestätigte die Brasilianerin die Neuigkeit wenig später.

Show läuft am 3. Dezember im deutschen TV

In der Video-Montage sind ihre besten Momente über die letzten 19 Jahre zu sehen. Daneben schrieb Adriana: „Liebe Victoria, danke, dass du mir die Welt gezeigt hast, deine Geheimnisse geteilt hast, und am allerwichtigsten: Dass du mir nicht nur Flügel gegeben hast, sondern mich gelehrt hast, zu fliegen. Und alles Liebe an die besten Fans in der Welt!“

RTL Living zeigt die „Victoria´s Secret Fashion Show 2018“ vom gestrigen Donnerstagabend am 3. Dezember 2018, um 20:15 Uhr in einer Deutschlandpremiere.