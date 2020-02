Al Pacino (79): Freundin (40) hat ihn wegen Altersunterschied verlassen?

Meital Dohan hat sich von Al Pacino wegen des Altersunterschiedes von 39 Jahren getrennt. Die 40-jährige Schauspielerin hat bestätigt, dass sie sich nach zwei gemeinsamen Jahren von dem ‚The Irishman‚-Schauspieler getrennt hat.

Es fiel ihr aufgrund des Alters einfach schwer, mit dem 79-jährigen Hollywood-Star zusammen zu sein. Dem israelischen Magazin ‚La’Isha‘ sagte sie: „Es ist schwer, mit einem so alten Mann zusammen zu sein, selbst mit Al Pacino. Ich habe versucht, es zu leugnen, aber jetzt ist er schon ein älterer Mann, um ehrlich zu sein. Also hat es trotz all meiner Liebe nicht gehalten.“

„Er hat mir nur Blumen gekauft“

Und die ‚Weeds‘-Darstellerin deutete an, dass die Leinwandlegende sie nicht mit Geschenken überhäuft hat. Auf die Frage, ob sie irgendwelche teuren Geschenke hätte, die sie an ihre Beziehung erinnern, sagte sie: „Wie kann ich höflich sagen, dass er nicht gerne Geld ausgibt?… Er hat mir nur Blumen gekauft.“

Al enthüllte kürzlich, dass er eine Therapie hatte, um mit seinem plötzlichen Ruhm in den 1970er Jahren nach seiner Hauptrolle als Michael Corleone in dem Mafiadrama ‚Der Pate‘ von 1972 fertig zu werden.