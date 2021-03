Alessandra Meyer-Wölden: Amira passt besser zu Oliver Pocher

31.03.2021 20:00 Uhr

Die eine ist mit Comedian Oliver Pocher verheiratet, die andere war es einmal. Diese Woche sprechen Amira Pocher und Alessandra Meyer-Wölden in der aktuellen GALA (Heft 14/2021) über das Auf und Ab ihres Patchwork-Alltags auf zwei Kontinenten.

Influencerin Sandy Meyer-Wölden (38), die von 2010 bis 2014 mit Olli Pocher (43) verheiratet war und mit ihm drei Kinder hat, lebt heute vorwiegend in Florida in den USA. Amira (28) und Oliver Pocher haben 2019 geheiratet und sind Eltern von zwei Söhnen, mit denen sie in der Domstadt Köln leben.

Aller Anfang ist schwer – auch bei den Pochers

Anfangs habe das Miteinander überhaupt nicht funktioniert, denn beiden Frauen fiel es schwer, die Situation der anderen nachzuvollziehen. „Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich ja noch keine Kinder und habe damals nicht verstanden, warum Sandy so vorsichtig war“, gesteht Amira im Gespräch mit der Illustrierten „Gala“.

Und Alessandra erklärt: „Man muss Vertrauen erst mal aufbauen. Ich war damals schon Dreifach-Mutter. Für jemanden, der keine Kinder hat, ist schwer nachzuvollziehen, dass das Herz blutet, während man am Flughafen steht und seine Kinder abgeben soll, weil der Vater genauso sein Recht auf Zeit mit ihnen hat.“

Alessandra: „Für mich ist Amira Familie“

Mittlerweile haben die beiden ihre Schwierigkeiten überwunden und scheinen sogar gut miteinander auszukommen. Amira rät daher allen Patchwork-Eltern: „Das Wichtigste ist, sein Ego zurückzustellen. Man sollte den oder die neue Partnerin nicht als Konkurrenz sehen.“

Von Neid ist auch bei Alessandra keine Spur, sie gönnt dem Vater ihrer Kinder seine glückliche Beziehung: „Ich freue mich für Amira und Olli, dass sie sich gefunden haben. Sie passen viel besser zusammen als Olli und ich. Für mich ist Amira Familie. Ihre Söhne sind die Geschwister meiner Kinder. Dadurch sind wir ein Leben lang vereint.“

Sie stehen dem Familienglück nicht im Wege

Die Familie und das Wohlergehen der Kinders scheint für Sandy und Amira an erster Stelle zu stehen. Schön zu sehen, dass diese beiden Powerfrauen sich so gut verstehen und gegenseitig unterstützen. Das sieht sicherlich auch Oli Pocher so!