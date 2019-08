Alicia Keys: „Ich war noch nie mehr verliebt als in dich!“

Freitag, 2. August 2019 07:46 Uhr

Alicia Keys nannte ihren Ehemann Swizz Beatz anlässlich ihres Jahrestages ihren größten Unterstützer. Die 38-jährige Sängerin ließ ihrem Schatz auf Instagram eine Liebeserklärung zukommen und schwärmte, dass sie ihn niemals zuvor so geliebt hätte wie jetzt.

Die ‚If I Ain’t Got You‘-Hitsängerin feierte am Mittwoch (31. Juli) ihren neunten Hochzeitstag mit dem Musikproduzenten, mit dem die Songwriterin die beiden Söhne Egypt und Genesis hat, und veröffentlichte einen bewegenden Post auf Instagram, in dem sie den Hip-Hop-Produzenten mit Lob überschüttete. „Ich schwöre dir, ich war noch nie mehr verliebt als in dich! Du bist alles für mich, mein bester Freund und Geliebter […]“, schrieb die 38-Jährige ihrem Mann und postete ein Bild, auf dem sich das berühmte Ehepaar küsst.

Auch Swizz ist happy

Swizz, dessen gebürtiger Name Kasseem Dean lautet, teilte auf seinem Instagram-Account ein Bild, worauf er seiner berühmte Ehefrau für die „besten neun Jahre (seines) Lebens“ dankte und gab an, dass die Liebe der beiden immer noch so stark und frisch sei, wie am ersten Tag. Der ‚On the Next One‘-Sänger teilte zusätzlich noch ein Video von ihm und der pre