Amanda Bynes schwanger? Verlobter postet Ultraschallbild

Als Schauspielerin spielt Amanda Bynes in Hollywood überhaupt keine Rolle mehr – im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür sorgt sie mit ihrem Privatleben für ganz schön viel Furore. Zuerst verlobte sie sich mit Paul Michael, dann gab sie die Trennung bekannt.

Dann ruderte Paul Michael zurück und erklärte gegenüber „Page Six“: „Unsere beiden Instagram-Accounts wurden gehackt und jemand löschte unsere Bilder und verschickte Meldungen darüber, dass wir uns getrennt haben. Wir haben uns nie getrennt und waren nicht in der Lage, uns in unsere Accounts einzuloggen bis heute Nacht. Wir nehmen an, [die Person wollte] es so aussehen lassen, als hätten wir uns getrennt.“

Quelle: instagram.com

Post gelöscht

Nun postete der Wieder-Verlobte von Amanda Bynes ein Ultraschallbild, auf dem deutlich ihr Name zu sehen ist. Dazu schrieb er: „Baby in der Mache.“ Kurze Zeit später entfernte er das Ultraschallbild jedoch wieder.

Amanda selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Ein Insider bestätigte jedoch gegenüber „E!-News“: „Es ist wahr, Amanda ist schwanger.“ Letzte Woche soll sich Amanda übrigens in eine psychiatrische Klink begeben haben, um ihre mentale Gesundheit behandeln zu lassen.