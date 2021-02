Andrej Mangold gesteht: „Ja, ich bin fremdgegangen”

25.02.2021 18:50 Uhr

Ex-"Bachelor" Andrej Mangold überrascht mit einem neuen Geständnis. So gab der Basketballer nun einen weiteren Einblick in das Trennungsdrama mit seiner Ex-Freundin Jennifer Lange.

Lange galten Andrej Mangold und Jennifer Lange als absolutes „Bachelor”-Traumpaar, doch ihre Teilnahme im letzten Jahr beim „Sommerhaus der Stars“ beschädigte nicht nur massiv das Image der beiden, sondern scheinbar auch ihre Beziehung.

Ein Tropfen auf den heißen Stein

Nach einem handfesten Mobbing-Skandal in der Show, der einem enormen Shitstorm nach sich zog, tauchten Mangold und Lange für einige Wochen ab. Werbe-Partner und Sponsoren sprangen ab und angeblich soll es sogar Morddrohungen gegen sie gegeben haben. Wenige Wochen später gab dann das in Ungnade gefallene „Sommerhaus“-Paar überraschend die Trennung bekannt.

Allerdings hielt man sich bei Details zum Beziehungsende sehr bedeckt. Doch kürzlich sprach 34-Jährige dann endlich halbwegs offen über den Trennungsgrund. Dabei sei der „Sommerhaus“-Eklat sei nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“ gewesen, so Mangold im Interview mit der VOX-Sendung „Prominent!“

„Ich war zu feige, um es vorher zu beenden”

Es habe schon vorher zwischen den beiden gebröckelt – außerdem hätten sie unterschiedliche Zukunftsvisionen gehabt: „Ich 34, sie 27 … Wir waren einfach an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben, wo sie ein bisschen freier sein wollte als ich. Ich dachte schon an eine eigene Familie.“

Allerdings überraschte der Frauenschwarm nun bei Instagram bei einer Frage-Antwort-Runde mit einem pikanten Geständnis. Andrej gab nämlich offen zu, seine Ex-Freundin betrogen zu haben. Allerdings sei die Betrogene nicht Jenny, sondern eine Vorgängerin von ihr gewesen. Damals sei er nämlich erst Anfang 20 gewesen. „Ich war zu feige, um es vorher zu beenden”, beichtete er seinen Fans.

Eine schlechte Ausrede

Anstatt offen zu seinem Seitensprung zu stehen, habe er alles auf den Alkohol geschoben: Eine „schlechte Ausrede!”, findet er rückblickend. Das mit dem Fremdgehen sei eine einmalige Sache für den Sportler gewesen, auf die er nicht besonders stolz sei.

Unterdessen werden in den sozialen Netzwerken immer wieder Stimmen laut, die das Beziehungs-Aus von „Manipulator“ Andrej und seiner Jenny für einen Fake halten, um so bestmöglich das angeschlagene Influencer-Image zu retten. So schreibt eine Userin: „Ich glaube nicht, dass die sich getrennt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Aktion ist, um deren ‚kaputten Image‘ zu retten und da die als Paar einfach bei vielen unbeliebt sind… versuchen sie nun Solo die ‚Karriere‘ zu retten, wenn man das überhaupt Karriere nennt darf.“

Galerie

Führen sie nur alle an der Nase rum?

Bei Facebook und Instagram finden sich viele weitere Stimmen, die die Trennung der beiden nur für eine Art Strategie halten. So wird online gemutmaßt, dass das selbst ernannte „Team Gold“ die Trennung nur vorgebe, um im Alleingang jeweils die eigenen Schäfchen ins trockene zu bringen. Schließlich sei Jenny bei den „Sommerhaus“-Zuschauern nicht ganz so unbeliebt wie Andrej gewesen.

„Offiziell getrennt“ könne man etwas Zeit verstreichen lassen und dann irgendwann, wenn Gras über die Sache gewachsen ist, wieder versuchen als Influencer durchzustarten. Eventuell irgendwann sogar wieder als Paar. Allerdings sind das nur wilde Spekulationen aus dem Netz. Ob sich das Paar tatsächlich getrennt hat oder nicht, wissen natürlich nur Andrej und Jenny selbst. (DA)