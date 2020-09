06.09.2020 20:31 Uhr

Andrej Mangold: „Ich glaube, ich habe einen langen Geduldsfaden!“

Am 9. September startet das diesjährige "Sommerhaus der Stars" und mit dabei sind unter anderem Andrej Mangold und seine Freundin Jennifer Lange.

Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten sind die beiden keine Trash-TV-Wiederholungstäter. Ganz im Gegenteil, eigentlich machen sie einen großen Bogen um solche TV-Shows.

„Harte Bedingungen“

Trotzdem haben sie sich auf das Experiment eingelassen. „Wir erwarten eine Extremsituation. Harte Bedingungen auf engstem Raum mit fremden Menschen“, erklärt Andrej Mangold gegenüber RTL.

Für beide eine ganz neue Situation, doch sie freuen sich darauf: „Totalüberwachung. Also eine ganz neue Situation für mich. Für dich ja auch teilweise. Das wird kein Zuckerschlecken.“

Der „Sommerhaus“-Fluch

Viele Promi-Paare die in den vergangenen Jahren in das „Sommerhaus“ gezogen sind, überkam am Ende der „Fluch“. Nicht selten trennten sich Paare nach der Ausstrahlung.

„Ich denke, es kann einen als Paar noch enger zusammenbringen und stärker machen, aber es kann ein Paar natürlich auch entzweien“, so Jennifer und fährt fort: „Je nachdem wie man miteinander auskommt. Das ist eine ganz andere Situation und ich denke, dass wir beide uns nochmal ganz anders und ganz neu kennenlernen werden.“

Wenn es kracht

Nicht selten kracht es auch zwischen den Promi-Paaren. Noch gibt sich Jenny optimistisch, dass sie sich unter Kontrolle hat und sagt: „Ich würde sagen, wir haben uns schon gut unter Kontrolle und werden da niemanden beleidigen. Wir werden respektvoll mit den anderen umgehen. Das was man uns gibt, bekommt die Person natürlich auch zurück und zu spüren. “

So denkt Andrej über Streit

Auch Andrej sagt, er könne sich bei Konflikten zurückhalten: „Ich glaube, wir sind schon beide Personen mit langem Geduldsfaden, die auch sehr besonnen agieren können und ich mache mir keine Sorgen, dass wir ausfällig werden. Aber vielleicht werden andere Personen in Drucksituationen anders reagieren. Es wird spannend sein, wie man reagiert, denn man ist auf engstem Raum und kann den Personen nicht immer aus dem Weg gehen.“

„Das Sommerhaus der Stars“ startet am 9. September um 20:15 Uhr auf RTL. Das sind die weiteren Termine:

Mi., 09.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 16.09.2020, 20:15 Uhr

So., 20.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 23.09.2020, 20:15 Uhr

So., 27.09.2020, 20:15 Uhr

Mi., 30.09.2020, 20:15 Uhr

So., 04.10.2020, 20:15 Uhr

So., 11.10.2020, 20:15 Uhr

So., 18.10.2020, 20:15 Uhr

So., 25.10.2020, 20:15 Uhr

So., 01.11.2020, 20:15 Uhr (Finale, inklusive „Das große Wiedersehen“)