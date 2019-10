Andrej Mangold und Jennifer Lange feiern Jubiläum

Vor einem Jahr haben sich Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange (25) bei der Kuppelsendung „Der Bachelor“ kennengelernt. Schnell stellte sich die Brünette als Favoritin heraus und konnte am Ende die letzte Rose von Andrej ergattern.

Seitdem sind die beiden ein Herz und eine Seele und schon nach wenigen Wochen zog Jennifer Lange zu ihrem Andrej Mangold nach Bonn. Anders als andere Kuppel-Pärchen scheint die Liebe zwischen den beiden zu halten, denn ein Ende ist nicht in Sicht.

Quelle: instagram.com

Jetzt feierten sie den Jahrestag ihres Kennenlernens. Dazu schrieb Jenny auf Instagram: „Vor genau einem Jahr hat die Reise mit dir angefangen. Und wir haben sogar letzten Oktober schon meinen Geburtstag, unter etwas anderen Umständen, zusammen gefeiert. Doch nicht nur darauf stoßen wir in den nächsten Tagen an, sondern auch auf die Liebe, die sich in den letzten Monaten zwischen uns beiden entwickelt hat.“

Sie fliegen nach Lissabon

Zum Geburtstag bekam Jenny von ihrem Andrej einen Überraschungs-Trip geschenkt. Sie schreibt weiter: „Ich bin unglaublich dankbar für diese Zeit, für diese Erfahrungen und freue mich auf alles weitere mit dir. Auf eine wunderschöne Geburtstagsreise!“

Für Andrej und Jenny ging es nach Lissabon. Dort wollen sie am Dienstag ihren Geburtstag feiern. Andrej schreibt auf Insta: „Ich entführe meinen Schatz heute ein paar Tage ins Ausland, um ihr zu ihrem Geburtstag am Dienstag eine Überraschung zu machen!“