Andrej Mangold und Jenny Lange planen Hochzeit?

Der Ex- Bachelor Andrej Mangold hat die Liebe seines Lebens gefunden. Seiner Freundin Jennifer Lange gab er die letzte Rose in der neunten Staffel von „Der Bachelor„. Nun verriet er, dass er auch Heiratspläne habe.

Andrej Mangold ist tatsächlich einer der wenigen, die beim Bachelor ihr Glück gefunden haben. Er und Jennifer (26) sind seit Anfang 2019 nicht mehr voneinander loszukriegen.Ständig machen sie sich süße Liebeserklärungen und zeigen intime Momente miteinander. Ein echtes Traumpaar, so scheint es. Manch einer darf sich fragen: wann läuten die Hochzeitsglocken für den hübsche Fitnesstrainer? Das deutete er am Sonntag in einem neuen Instagram-Beitrag an.

Zukunftsplanung nur mit Jenny

Der neueste Post des 32-Jährigen ist aus zwei Gründen ein echter Hingucker. Erstens sieht man sein nackten, durchtrainierten Oberkörper, der immer ein Blick wert ist. Doch vielmehr erregt die Nachricht dazu Aufsehen. „Bachelor 2019 Glücklich vergeben 2020 Glücklich verheiratet 20… “ mit einem zwinkernden Smiley postete er unter den heißen Schnappschuss.

Zugegeben, er gibt uns nicht viel Information. Mit Sicherheit kann man sagen, er möchte immerhin in diesem Jahrhundert heiraten. Die logische Reihenfolge auf 19 und 20 ist natürlich 21, aber ob Andrej Mangold wirklich nächstes Jahr heiraten will, weiß nur er selbst.

Quelle: instagram.com

Alles deutet darauf hin, dass er seine Jenny heiraten möchte. Die Hashtags „#Verliebtverlobtverheiratet“ und „#glücklichvergeben“ lassen nichts anderes vermuten. Doch noch viel deutlicher werden seine Absichten, wenn man sieht, dass er sich selbst und seine Freundin Jennifer Lange auf dem Bild markiert hat.

Am Montag schauten sich die beiden Turteltäubchen, die sich seit gut einem Jahr kennen, schon eine Penthouse-Wohnung in der Nähe von Köln an. Für ihren Liebsten ist Jenny im April 2019 nach wenigen Monaten Beziehung schon zu ihm nach Bonn gezogen. Für das neue Jahr haben sich die beiden also viel gemeinsame Zeit vorgenommen, sowie zusammen die Zukunft zu planen.

Der neue Bachelor Sebastian Preuss (29) kann sich glücklich schätzen, wenn er nur annähernd so viel Glück in der Liebe hat wie sein Vorgänger Andrej. Ab Mittwoch, den 08.01. um 20:15 Uhr sieht man den zehnten Bachelor auf der Suche nach seiner persönlichen Jennifer Lange bei RTL.