04.02.2021 18:25 Uhr

Andrej Mangold und Jenny Lange: Sind sie wieder zusammen?

Andrej Mangold und Jennifer Lange galten als das Vorzeige-Pärchen der "Bachelor"-Sendung, bis zu ihrer gemeinsamen Teilnahme im "Sommerhaus der Stars".

Zwar waren die beiden während der Aufzeichnungen im Sommer letzten Jahres noch ein Herz und eine Seele, doch nach der Ausstrahlung bröckelte das perfekte Image.

Sie gaben Trennung bekannt

Im vergangenen November gaben Andrej Mangold und Jennifer Lange dann doch ziemlich überraschend ihre Trennung bekannt, nachdem schon seit Wochen über ein Liebes-Aus spekuliert wurde.

Damals schrieb Jenny in ihrer Instagram-Story: „Andrej und ich haben uns getrennt und werden nun unterschiedliche Wege gehen.“ Den Trennungsgrund behielten die beiden aber für sich.

Sie spricht von aktuellen Beziehungen

Nun sprach Jenny bei Instagram in einer aktuellen Story über das Thema bedingungslose Liebe und erklärt: „Ein Thema womit wir uns früher oder später wohl alle wieder beschäftigen. Ob in unseren aktuellen Beziehungen oder in unseren vergangenen.“

Aktuelle Beziehung? Haben wir hier etwas verpasst? Offiziell ist Jenny seit der Trennung von Andrej Single oder haben die beiden etwa ganz heimlich wieder zueinander gefunden?

Sie haben noch Kontakt

Momentan sieht es nicht nach einem Liebes-Comeback aus, aber Andrej deutete vor einigen Tagen via Instagram bereits an, dass er das nicht ausschließen würde. Ein Fan will wissen, ob er sich ein Liebes-Comeback vorstellen kann und dazu erklärt er: „Wenn alles passt, beide aus den Fehlern oder Differenzen, die es gab, gelernt haben, warum nicht?!“ Auch gibt er zu, dass er noch im Kontakt mit Jenny steht: „Ja haben wir. Mal mehr mal weniger. Es ist harmonisch.“

Er machte auch kein Geheimnis daraus, dass er sich eine Zukunft mit Jenny vorgestellt hatte: „Ich wollte diese Frau heiraten, mit ihre eine Familie gründen und die Welt erkunden und erobern. Manchmal kommt es aber anders als geplant, da manche Dinge einfach nicht passen!“

Mal abwarten, was in der Zukunft passiert…

(TT)