Andrej Mangold: Weihnachten feiert er bei Jennifers Familie

Seit über einem Jahr ist „Bachelor“ Andrej Mangold (32) glücklich mit seiner Jennifer Lange (26). Ihr gab er damals die letzte Rose. Für das glückliche Paar ist es sogar das zweite gemeinsame Weihnachtsfest, dass sie zusammen feiern werden.

Für den ehemaligen Profi-Basketballer geht es in diesem Jahr nach Bremen, dort kommt Jennifer Langes Familie her. Gegenüber klatsch-tratsch.de erzählt er: „Dieses Jahr sind wir an Weihnachten in Bremen, bei der Familie von der Jennifer. Wir werden da auch die ganzen Feiertage sein.“

Das wünscht er sich

Dass er diesmal Weihnachten bei der Familie von Jenny feiert, nehmen ihm seine eigenen Eltern nicht übel, wie er erklärt: „Meine Eltern haben sich abgemeldet, sie machen eine Kreuzfahrt. Wir sind fünf oder sechs Tage in Bremen und ich werde ihre gesamte Familie kennenlernen, ich kenne noch nicht alle.“

Quelle: instagram.com

Wie genau Weihnachten bei Familie Lange ablaufen wird, das weiß Andrej Mangold nicht, sagt aber, er lässt sich überraschen und alles auf ihn zukommen. Übrigens Überraschungen, auf materielle Dinge hofft Mangold unterm Weihnachtsbaum nicht, ihn kann man mit anderen Präsenten eine größere Freude machen.

So sagt er: „Ich habe keine Wünsche, wenn es um materielle Sachen geht. Ich finde es aber ganz cool, wenn man gemeinsame Erlebnisse plant. Wie einen Städtetrip oder so.“

Mal schauen, was sich Jenny für ihn ausgedacht hat…