Aneta Sablik mal wieder Single: Verlobung gelöst

Bei DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik will es mit der Liebe einfach nicht klappen. Nach ein paar Monaten Beziehung verlobte sich die Sängerin im Sommer 2018 mit ihrem Freund Chris. Diesmal war sie sich sicher den Richtigen gefunden zu haben.

2019 schwärmte sie noch gegenüber klatsch-tratschd.de: „Es ist krass, wie man merkt, mit der Erfahrung mit den Jahren, du denkst, du passt zu einer Person und dann vergleichst du es mit deiner jetzigen Beziehung und merkt, das fühlt sich diesmal ganz anders an. So sollte es sein. Es ist nicht besser oder schlecht, sondern anders.“

Quelle: instagram.com

„Heute bin ich Single“

Doch anscheinend hat es am Ende doch nicht so gut gepasst zwischen Aneta Sablik und Chris wie vorerst angenommen, denn nun gibt sie zu: „Heute bin ich Single. Der Zug fährt manchmal in die falsche Richtung. Ich bin dankbar für jede Erfahrung in meinem Leben“, so die 31-jährige gegenüber dem „Express“.

Für Aneta wäre es die zweite Hochzeit gewesen. Bereits während ihrer Teilnahme 2014 bei „Deutschland sucht den Superstar“ war Aneta Sablik mit ihrem damaligen Freund Kevin Zuber zusammen. Ende 2016 heirateten die beiden, doch nur zwei Wochen nach der Hochzeit gab Aneta die Trennung bekannt.