Angelina Heger & Sebastian Pannek: Fans finden Versteckspiel albern

Donnerstag, 23. Mai 2019 10:25 Uhr

Angelina Heger (27) befindet sich gerade im Urlaub auf Mauritius – mit wem, daraus macht sie ein großes Geheimnis. Fakt ist aber, allein ist sie im Urlaub nicht. Seit Wochen wird gemunkelt, ob zwischen ihr und Ex-„Bachelor“ Sebastian Pannek mehr geht.

Zufälligerweise befindet sich Sebastian Pannek (32) aktuell auch auf Mauritius, flog am selben Tag aus Frankfurt wie Angelina Heger auf die Urlaubsinsel und macht ebenfalls ein mysteriöses Geheimnis, mit wem er sich dort befindet. Beide achten peinlichst genau darauf, was sie auf ihrem Instagram-Kanal preisgeben.

Quelle: instagram.com

Fans sind genervt

Für ihre Follower ist klar, die beiden sind zusammen dort und zeigen sich teilweise sehr genervt. Einer schreibt unter Sebastians neuestem Bild: „So ein Versteckspiel ist albern.“ Und bekommt von anderen Fans Bestätigung: „Ich stimme auch voll und ganz zu. Frag mich wieso man nicht einfach dazu steht?“ oder „Das ist schon so auffällig. Ich finde es bescheuert so ein Versteckspiel. Zumal es ein schlechtes Versteckspiel ist. Sollen sie doch dazu stehen.“

Quelle: instagram.com

Fans verstehen nicht, warum Sebastian und Angelina nicht einfach dazu stehen, zumal sich viele für die beiden freuen würden: „Wozu eigentlich die Geheimniskrämerei? Es ist doch so eindeutig und alle würden sich für euch freuen. Es ist doch was schönes, was ihr gerne mit uns teilen dürft.“ Ob Angelina und Sebastian bald ein Geheimnis lüften werden?