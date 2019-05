Angelina Heger & Sebastian Pannek: Geht da mehr?

Montag, 20. Mai 2019 19:40 Uhr

Angelina Heger versuchte es 2014 bei „Der Bachelor„, konnte im Finale jedoch nicht das Herz von Christian Tews erobern. Sebastian Pannek war 2017 der Rosenkavalier der Single-Sendung und war danach rund 1,5 Jahre mit seiner Auserwählten Clea-Lacy Juhn liiert.

Offiziell sind sowohl Angelina Heger (27), als auch Sebastian Pannek (32) Single, doch es wird bereits seit Wochen gemunkelt, ob zwischen ihnen mehr geht. Auch wenn sich bis jetzt keiner dazu geäußert hat, gibt es einige Indizien, die für mehr als Freundschaft sprechen.

Nur Zufall?

Angelina und Sebastian posten oft Bilder am selben Ort, ohne den jeweilig anderen zu zeigen, z.B. kürzlich bei einem Frühstück. Am Sonntag reiste Angelina Heger vom Frankfurter Flughafen nach Mauritius. Und Überraschung, auch Sebastian Pannek machte sich am selben Tag vom gleichen Flughafen auf den Weg auf die Insel im indischen Ozean.

Quelle: instagram.com

Sind Angelina und Sebastian wirklich zusammen im Urlaub oder ist es einfach nur ein riesiger Zufall, dass sie beide am selben Tag an den gleichen Urlaubsort geflogen sind. Vor einigen Wochen wurde bereits gemunkelt, dass Angelina die neue „Bachelorette“ sein könnte. Wäre sie nun vergeben, dann käme eine Teilnahme bei der Kuppelshow nicht in Frage.