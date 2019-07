Angelina Heger und Sebastian Pannek sind ein Paar

Montag, 1. Juli 2019 08:47 Uhr

Angeline Heger (27) und Sebastian Pannek (32) haben ihre Beziehung endlich offiziell gemacht. Seit Wochen war eigentlich eindeutig, dass zwischen der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin und dem Ex-„Bachelor“ womöglich mehr geht. Nun haben sie das Offensichtliche bestätigt.

Seit Wochen leisteten sich Angelina Heger und Sebastian Pannek ein albernes Versteckspiel, posteten ständig Bilder zur selben Zeit, an denselben Orten. Ende Mai flogen die beiden nach Mauritius, stiegen im selben Hotel ab, unternahmen dieselben Dinge, aber achteten penibel darauf, dass der jeweils andere in keiner Insta-Story zu sehen war.

Die Follower von Angelina und Sebastian waren von dem Versteckspiel mehr als genervt, so hieß es z.B. damals: „Das ist schon so auffällig. Ich finde es bescheuert so ein Versteckspiel. Zumal es ein schlechtes Versteckspiel ist. Sollen sie doch dazu stehen.“

„Only you“

Nun posteten beide in ihrer Story ein Bild des anderen und schrieben: „Only you“. Damit hat das wochenlange Spielchen ein Ende und Angelina uns Sebastian können sich endlich zusammen zeigen, ohne peinlichst genau darauf zu achten, was man in der Story sieht.

Angelina Heger versuchte es 2014 bei „Der Bachelor„, konnte im Finale jedoch nicht das Herz von Christian Tews erobern. Sebastian Pannek war 2017 der Rosenkavalier der Single-Sendung und war danach rund 1,5 Jahre mit seiner Auserwählten Clea-Lacy Juhn liiert.

Nach dem „Bachelor“ war Angelina mit Fußballer Christoph Ghesquier, Schauspieler Rocco Stark und Ex-„Bachelor“ Leonard Freier liiert. Nun also der nächste Promi.