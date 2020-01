Angelina Heger völlig aus dem Häuschen: „Ich bin einfach überwältigt“

Angelina Heger ist sprachlos, als sie zum ersten Mal die Tritte ihres Babys spürt. Die 27-Jährige und ihr Freund, Ex-Bachelor Sebastian Pannek erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem die beiden die süße Neuigkeit vor wenigen Wochen verraten haben, lassen sie ihre Fans regelmäßig an dem spannenden neuen Kapitel in ihrem Leben teilhaben.

In ihrem neuesten Update verriet die Blondine nun ganz aufgeregt, dass sie ihr Baby zum ersten Mal gespürt habe. So heißt es in ihrer Instagram-Story: „Ich bin einfach überwältigt. Seit drei Tagen glaube ich, Tritte von meinem Baby zu spüren. Ich liege jeden Abend ruhig da und habe die Hände auf dem Bauch. Doch eben waren die Tritte so eindeutig! Ich bin einfach sprachlos!“

Im fünften Monat schwanger

Angelina Heger, die mit Sebastian Pannek seit Sommer 2019 liiert ist, befindet sich inzwischen im fünften Monat. Vor kurzem berichtete die blonde Schönheit noch von ihren Schwangerschaftsbeschwerden wie Übelkeit, Vergesslichkeit oder Müdigkeit. Außerdem habe sie Cellulite und größere Brüste bekommen, ließ die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin ihre Fans wissen.