Angelina Jolie konzentriert sich jetzt lieber auf die Familie

Dienstag, 28. August 2018 08:50 Uhr

Angelina Jolie ist es wichtig, dass die Narben der Trennung verheilen können. Die Hollywood-Schauspielerin steckt noch immer mitten im Rosenkrieg mit ihrem Ex Brad Pitt. Insbesondere das Sorgerecht für die Kinder Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) und die Zwillinge Vivienne und Knox (9) wird dabei verhandelt.

Die Kids sollen nun wieder zu Angies einzigem Fokus werden, weshalb sie Anwältin Samantha Bley Dejean engagierte, um ihren Fall von Laura Wasser zu übernehmen. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘ Magazine: „Angelina hat sich dazu entschlossen, Samantha den Fall zu übergeben. Sie machte sie vor einem Monat zur Leiterin und in den letzten Wochen wurde ihr alle Arbeit übertragen. Sie verlässt sich auf Samanthas Rat und findet es besser, dass diese die Leitung übernimmt. Angelina will sich darauf konzentrieren, ihre Familie zu heilen. Sie unterstützt weiterhin die Aussprache zwischen Brad und den Kindern.“

Dauerhafte Lösung muss her

Auch die Sprecher der ‚Tomb Raider‘-Darstellerin kommentierte die neue Leitung des Anwaltsteams: „Angelina hat sich dazu entschlossen, sich in Zukunft von Samantha Bley Dejean beraten zu lassen, denn Samanthas Expertise ist der Schutz der Kinder. Angelina weiß Lauras Kooperation, den Fall in den letzten Wochen zu übertragen, zu schätzen.“ Nachdem vor einigen Wochen eine Übergangslösung für die Sorgerechtsfrage zwischen Brad und Angie gefunden worden war, heißt es nun also, eine dauerhafte Lösung zu finden. (Bang)