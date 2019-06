Angelo Kelly über sein schwieriges Verhältnis zu seinem Bruder

Donnerstag, 6. Juni 2019 14:19 Uhr

Angelo Kelly hat in einem Interview über sein Verhältnis zu seinem Bruder gesprochen. Nach jahrelanger Pause brachte die Kelly Family im vergangenen Jahr ihr neues gemeinsames Album auf den Markt. Kurze Zeit später standen sie erstmals wieder alle gemeinsam auf einer großen Bühne. Und dass, obwohl in den letzten Jahren immer wieder Streitigkeiten zwischen den Geschwistern publik geworden waren.

Zu diesen Zerwürfnissen äußerte sich jetzt Angelo Kelly im Interview mit dem ‚Express‘: „Ich habe mit jedem meiner Geschwister mal ein besseres und mal ein schlechteres Verhältnis. Das ist ganz normal.“

Er sagte seine Meinung

Besonders mit seinem älteren Bruder Jimmy Kelly habe er immer wieder Probleme gehabt, so der Musiker weiter: „Als ich 2006 mein erstes Solo-Album ‚I’m ready‘ rausbrachte, habe ich das meinem Bruder Jimmy vorgestellt. Ich hatte ihn nicht nach seiner Meinung gefragt, aber er hat sie mir gegeben. Er nannte tausende Sachen, die ihm offenbar nicht gefallen haben, und das hat mich richtig wütend gemacht. Ich bin da anders. Ich muss nicht zu allem meinen Senf dazugeben. Meine Schwester Maite zum Beispiel macht Schlager, das ist nicht unbedingt meine Musik. Aber sie tut es auf hohem Niveau und mit viel Engagement, das kann ich anerkennen.“

Trotzdem hätten sich die beiden Brüder zusammengerissen und wären wieder zusammen aufgetreten. Doch dafür war 2002 zunächst eine Pause notwendig, die besonders auch mit dem großen Erfolg der Band zu tun hatte, wie Angelo Kelly vor einiger Zeit in der Vox-Doku ‚Die Kelly Family – Die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie‘ offenbarte: „Nach vier, fünf, sechs Jahren großen Erfolges und nach vielen Tourneen war ich an einem Punkt, dass ich so eine Art Zombie wurde. Das hat mir einen Schreck eingejagt.“