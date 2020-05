Ann-Kathrin Götze mit Zwillingen schwanger: Hat sie sich verplappert?

Ann-Kathrin und Mario Götze erwarten ihren ersten Nachwuchs, diese freudige Nachricht verkündeten sie vor wenigen Wochen. Nun wird wild spekuliert, ob die beiden womöglich Zwillinge erwarten, denn die 30-jährige machte eine sehr zweideutige Bemerkung auf Instagram.

Hat sich Ann-Kathrin Götze etwa verplappert? Am Donnerstag wollte sie ihrem Papa zum Vatertag gratulieren und gratulierte in diesem Zug gleich ihrem Ehemann Mario Götze, schließlich ist er auch werdender Papa. Dazu schrieb sie: „Alles Gute zum Vatertag und an den Dad-to-Be für unsere Babies!“

Zwillinge oder mehr?

In ihrer Instagram-Story sprach Ann-Kathrin also von mehreren Babies und nun rätseln alle zurecht, bekommt sie wirklich Zwillinge oder sogar mehr? Oder deutet sie einfach nur an, dass die beiden sich nach dem ersten gemeinsamen Kind noch weitere Kinder wünschen.

Das werden wir spätestens nach der Geburt de ungeborenen Kindes herausfinden…