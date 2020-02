Anna Faris, Jason Biggs und ein Verlobungsring

Anna Faris, die Ex von Chris Pratt, ist wieder verlobt. Den schönen Ring dazu zeigte sie am Sonntag in einem neuen Bild mit „American Pie“-Schauspieler Jason Biggs.

Eigentlich posen frisch verlobte Paare so, wie es jüngst die Schauspielerin Anna Faris und Kollege Jason Biggs (41) für ihren Instagram-Account taten. Auf dem Bild, welches sie am Montag postete, steht sie mit der linken Hand auf seiner Brust da und strahlt mit ihrem Verlobungsring um die Wette. Doch der Schein trügt.

Die Blondine ist zwar verlobt, aber natürlich nicht mit dem Darsteller von Jim Levenstein aus „American Pie“-Reihe. Eigentlich will sie nur ihren Podcast „Unqualified with Anna Faris“ mit ihrem neuen „besten Freund“ promoten. Kameramann Michael Barrett hat ihr den fetten Klunker angesteckt. Doch wer ist das überhaupt?

Zum dritten Mal verlobt

Anna lernte Michael schon 2017 zu den Dreharbeiten von ihrem Film „Overboard“ kennen und lieben. Der 49-Jährige arbeitete außerdem schon an Komödien wie „Ted“, „Leg Dich Nicht mit Zohan An“ und „A Million Ways To Die In The West“. Bilder des Paares gibt es hier.

Im November 2019 wurde sie dann mit dem Klunker gesichtet. Zwei Monate später bestätigte Annas „Mom“- Co-Star Allison Janney (60) im Gespräch mit UsWeekly, dass die beiden schon seit „einer sehr langen Zeit“ verlobt sein sollen. Das Bild ist das erste, auf dem man den gelben, viereckigen Diamantenring in Pavé-Fassung klar und deutlich erkennen kann. Auf dem unteren Bild vom Dezember, als sie mit Designer Christian Siriano posierte, sieht man den Ring nur unscharf.

Die „Scary Movie“- Schauspielerin war zuvor schon acht Jahre lang mit „Guardians of the Galaxy“-Star Chris Pratt verheiratet, mit dem sie den sieben jährigen Sohn Jack hat. Im August 2017 folgte dann die Trennung. Zuvor war sie auch schon vier Jahre (2004-2008) mit Ben Indra vermählt.