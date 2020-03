Anna-Maria Zimmermann wieder schwanger: „Ab August zu viert“

Neben den ganzen negativen Corona-News gibt es zwischendurch auch mal etwas Erfreuliches: Anna-Maria Zimmermann verkündet süße Baby-Neuigkeiten. Die Sängerin wird zum zweiten Mal Mutter und postete ein Bild von ihrer Mini-Kugel auf Instagram.

Auf dem neuen Bild von Anna-Maria Zimmermann sieht man die Schlagersängerin mit einem kleinen Bäuchlein, dazu schrieb sie: „Ich habe schon sehr lange ein kleines ,,großes“ Geheimnis was ich jetzt mit Euch teilen möchte. Wir sind ab August zu 4.“

Quelle: instagram.com

Halbzeit

Außerdem verriet Zimmermann, wie weit sie sich in der Schwangerschaft befindet: „Heute habe ich Halbzeit und versuche in der schwierigen Zeit gerade positive zu bleiben. So jetzt ist es raus!“ Das heißt, in wenigen Wochen darf sich die 31-jährige über Nachwuchs freuen.

Für Anna-Maria und ihren Mann Christian Tegeler ist es das zweite Kind. Das Paar heiratete 2015 in Österreich und bekam im Dezember 2017 einen gemeinsamen Sohn. Was die Sängerin diesmal erwartet, gab sie bis jetzt noch nicht bekannt.