Anne Hathaway: Ihr zweites Baby ist längst da!

Scheinbar hat Schauspielerin Anne Hathaway (37) bereits ihr zweites Baby zur Welt gebracht! Erst im Juli diesen Jahres verkündeten die ‚Der Teufel trägt Prada‘-Darstellerin und ihr Ehemann, Produzent Adam Shulman (38), dass sie Nachwuchs erwarten würden. Sogar ganz öffentlich auf Instagram, obwohl die 37-jährige ihr Privatleben sonst eigentlich streng unter Verschluss hält.

Nachdem die Schönheit ihre Follower noch vor wenigen Wochen via Social Media mit einem Babybauch-Foto zu ihrem eigenen Geburtstag beglückte, scheint das Warten nun ein Ende gehabt zu haben.

Quelle: instagram.com

Beim Spaziergang ertappt

Das Ehepaar hat bereits einen gemeinsamen Sohn, den dreijährigen Jonathan Rosebanks. Schon auf dem letzten Foto von Mama sah es so aus, als müsste der Kleine nicht mehr lange auf die Ankunft seines Geschwisterchens warten. Am 13. November tauchte die Darstellerin dann auch nicht zur Premiere ihres neuen Films ‚Dark Water‘ auf, verkündete aber via Social Media, dass das einen „guten Grund“ habe. Ob ihr zweites Kind da wohl schon auf der Welt war?

Nach Wochen der Stille um die Schauspielerin und ihre Familie, wurde sie laut der britischen Boulevardzeitungen ‚Daily Mail‘ nun erstmals wieder gesehen. Die ‚Plötzlich Prinzessin‘-Darstellerin hielt den kleiner Jonathan an der Hand, neben ihr lief Ehemann Adam, an dessen Arm eine Babyschale baumelte. Gesehen wurde die nun wohl vierköpfige Familie beim Sonntagsspaziergang in einem Park im US-Bundesstaat Connecticut.

Keine Zweifel

Dafür, dass das zweite Kind des Paares bereits auf der Welt ist sprach nicht nur die offensichtlich gefüllte Babyschale, aus der jedoch lediglich ein Deckenzipfel lugte, sondern auch die Figur der nun zweifachen Mutter. Nix zu sehen vom prallen Babybauch – die frischgebackene Mama steckte auch schon wieder in hautengen Bluejeans und einem locker sitzenden schwarzen Oberteil, was über dem Bund des Hose zusammengebunden war. Trotz beigen Wollmantel, dunkelblauem Schal und grauer Mütze gab es keinen Zweifel: Auf den Paparazzo-Bildern ist eindeutig die Schauspielerin mit einem After-Baby-Body zu sehen.

Wie der Neuankömmling heißt und ein Junge oder Mädchen ist, das ist bisher alles ein großes Geheimnis. Man kann nur hoffen, dass Anne auch nach der Schwangerschaft nun weiter macht ihr Leben ein bisschen öffentlicher auf Social Media zu zeigen.