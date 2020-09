09.09.2020 20:00 Uhr

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt: Hochzeit nach dem „Sommerhaus“?

Heute Abend startet endlich das "Sommerhaus der Stars" und Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt sind eines der insgesamt acht Promi-Paare.

Die beiden sind seid rund drei Jahren liiert, nachdem sie sich in einem Club auf Mallorca kennen und lieben gelernt haben. Aber wie geht es bei den beiden weiter? Stehen bald Hochzeit und Kinder an?

So stehen sie zum Thema Hochzeit

Abgeneigt scheint Tim Sandt nicht zu sein, wie er gegenüber der Seite kukksi.de verriet: „Natürlich, aber erstmal muss Anmie sich auf die Promo ihres neuen Albums „Wahre Träumer“ und auf ihre Deutschlandtournee konzentrieren. Da steckt viel Arbeit drin und ihre Musik ist nun mal ihr ein und alles da muss ich mich erstmal hinten anstellen.“

Das Album „Wahre Träumer“ erscheint am kommenden Freitag und die Tournee ist für den Oktober 2021 geplant.

Sie wollen sich erst selbst verwirklichen

Die beiden wohnen gemeinsam in einem Haus und verbringen eigentlich jede freie Minute zusammen und natürlich spricht man da auch über Familienplanung.

„Ähnlich wie beim Thema Hochzeit möchten wir uns erstmal selbst verwirklichen bevor wir die Verantwortung für neue Familienmitglieder übernehmen. Man kann aber durchaus sagen dank der Corona Situation verzögert sich alles etwa 1 Jahr nach hinten“, erklärt Tim weiter.

Nicht wegen Geld

Übrigens, beim „Sommerhaus“ nehmen Annemarie und Tim nicht wegen dem Geld teil. Das stellten sie vorab gegenüber RTL klar: „Grundsätzlich reizt uns natürlich die Challenge, über uns hinauszuwachsen und neue Leute kennenzulernen. Den Titel ‚Promipaar des Jahres‘ zu haben wäre auch cool. Aber das Geld ist definitiv nicht unsere Motivation.“

Und Annemarie ergänzt: „Das klingt immer so ausgelutscht, aber es ist tatsächlich so. Machen wir uns nichts vor: 50.000 Euro sind schnell weg. Uns ist es ehrlich gesagt wichtiger, uns langfristig etwas aufzubauen.“

So reagiert Tim bei Streit

Nicht selten kommt es im „Sommerhaus“ zu Streit zwischen den Promi-Paaren. „Streit gehen wir normalerweise aus dem Weg, gerade wenn wir andere Personen nicht einschätzen können und wenn es nichts mit uns zu tun hat“, so Tim.

Er fährt fort: „Wir mischen uns nirgendwo ein. Wobei ich eigentlich recht gerne schlichte. Wenn es handgreiflich wird, bin ich immer der erste, der dazwischen geht. Ich bin ganz vorne dabei, wenn es um Zivilcourage geht. Wenn mit uns gestritten wird, dann will ich gerne normal darüber reden. Ich möchte mich nicht anschreien, aber wenn uns jemand ungerecht behandelt, dann kann es auch schon ein bisschen lauter werden.“

