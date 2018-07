Ansel Elgort wirbt für Ralph Lauren

Donnerstag, 26. Juli 2018 21:20 Uhr

Ansel Elgort ist das neue Gesicht des bald erscheinenden Ralph-Lauren-Duftes. Der ‚Das Schicksal ist ein mieser Verräter‘-Schauspieler tut sich mit der überaus erfolgreichen Marke zusammen, um gemeinsam an deren neuen Herrenduft ‚Polo Red Rush‘ zu arbeiten.

Dafür soll der neue Botschafter der Marke sexy wie eh und je in einer feuerroten Corvette gesehen worden sein, wie er den Highway in Los Angeles hinunterbrettert.

Dabei soll der Trailer sowohl in Los Angeles, Arizona und in Kalifornias Salzfeldern gedreht worden sein. Doch damit nicht genug. So wird den Fans von Elgort bei seiner Performance nicht nur etwas für das Auge, sondern auch etwas für das Ohr geboten, da der Kurzfilm von dem am 8. Juli erschienenen ‚Home Alone‘-Song des Schauspielers begleitet wird. In einem Interview mit der ‚Teen Vogue‘ kommt der ‚Die Bestimmung‘-Schauspieler bei dem Gedanken an den Duft, gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Quelle: instagram.com

„Einfach unglaublich!“

Dazu erklärt er: „Das Gesicht von ‚Polo Red‘ zu sein, ist einfach etwas total Unglaubliches für mich. Damit ging ein Traum für mich in Erfüllung, da ich schon seit geraumer Zeit ein großer Fan der Marke bin. Ich meine, wir sprechen hier von Ralph Lauren, und dass es für den Duft gleich zwei Fläschchen gibt, finde ich umso besser. ‚Pool Red‘ trägt man dabei eher tagsüber, während man ‚Rush‘ eher am Abend aufträgt. Es ist einfach solch ein einzigartiges Logo und ich finde es echt cool, nun ein Teil davon zu sein.“