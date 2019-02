Ariana Grande: Das ist ihre Ex-und-hopp-Liste

Sonntag, 3. Februar 2019 20:44 Uhr

Sängerin Ariana Grande (25) ist nicht nur für ihre Hits sondern auch für ihren Verschleiß an Männern bekannt. Wen die „7 Rings” Interpretin schon alles hinter sich gelassen hat, hat sich klatsch-tratsch.de mal genauer angesehen.

Graham Phillips (2008 – 2011)

Mit dem heute 25-jährigen Graham Phillips fing Ariana’s Liebesreise an. Der Schauspieler und sie lernten sich kennen, als beide in „13:The Musical” spielten. Dort wurden sie gute Freunde und dateten einander später. Drei Jahre hielt das Liebesglück, bis sie sich im Dezember 2011 trennten.

Jai Brooks (2012 – 2014)

Im Sommer 2012 lernten sich der australische YouTube-Komiker Jai (23) und Ariana über Twitter kennen. Sie begannen eine Art Fernbeziehung, bis sie sich am 30. Dezember 2012 erstmals in New York trafen. Im August 2013 trennten sich die beiden, da Ariana eine Affäre gehabt haben soll, wie Jai später behauptete. Anfang 2014 trafen sich Jai und Ari wieder, beendeten ihr Beziehung jedoch offiziell im Juli des Jahres wieder.

Nathan Sykes (2013)

Der englische Popsänger Nathan Sykes (25), soll Ariana’s Affäre während ihrer Beziehung mit Jai Brooks gewesen sein. Die beiden trafen sich erstmals auf dem Roten Teppich, suchten den ganzen Abend lang die Augen des anderen – romantisch,oder? Danach passierte erstmal nichts, bis sie sich für den Dreh des Musikvideos für ihren gemeinsamen Song „Almost is Never Enough” wieder trafen. Das nächste mal sahen sich die zwei erst im August 2013 wieder, bei einer Justin Bieber (24) -Tour. Nach ganzen fünf Monaten trennten sich Ariana und das einstige Mitglied der Boyband „The Wanted” aufgrund der zu großen Entfernung.

Big Sean (2014 – 2015)

Mit den Männern in ihrem Alter oder jünger wollte es nicht so recht klappen, vielleicht ein Grund, warum sich Ariana den Rapper Big Sean (30) als nächsten Mann an ihrer Seite aussuchte. 2014 fingen die beiden an sich zu daten, 2015 hatten sie ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar bei den „Grammys”. Ganze acht Monate hielten es die beiden miteinander aus, nahmen sogar gemeinsam die Songs „Right There” und „Best Mistake” auf. Geklappt hat es angeblich nicht, wegen ihrer vollen Terminkalender, sie wollten danach aber Freunde bleiben.

Ricky Álvarez (2015 – 2016)

Nun hatte Ariana scheinbar genug von Musikern und Schauspielern, also angelte sie sich Fußballer Ricky Álvarez (30). Die beiden wurden ein Paar, als Ricky im Sommer 2015 einer von Ariana’s Background-Tänzern war. Besonders bekannt wurde die Beziehung der beiden, wegen des „Donut-Gate”. Ariana soll mit ihrem Verflossenen in einem Donutladen die Köstlichkeiten angeleckt, nicht gekauft und dann auch noch: „Ich hasse Amerika!” gesagt haben. Grande-Miseré! Im Sommer 2016 trennten sich die beiden, weil es irgendwie einfach nicht funktionieren wollte – wollten aber Freunde bleiben.

Mac Miller (2016 – 2018)

Der im September 2018 verstorbene Rapper Mac Miller (†26) gehört ebenfalls auf Ariana’s Liste der Verflossenen. 2013 lernten sich die beiden Musiker am Set für ihre gemeinsame Single „The Way” kennen. Damals waren beide in einer Beziehung,weshalb sie sich erst nur auf freundschaftlicher Ebene kennenlernten. 2016 trafen sich Ari und Mac Miller wieder und das Feuer wurde entfacht. Im September des Jahres bestätigte Ariana die Beziehung mit einem Schnappschuss, den sie auf Instagram postete. Nach zwei Jahren als Paar beschlossen die beiden dann getrennte Wege zu gehen. Dennoch, sagte sie in mehreren Interviews, bleibe Malcom McCormich, wie er eigentlich hieß, einer ihrer liebsten Menschen und bester Freund. Der Grund der Trennung soll aber laut einer Freundin der beiden vor allem fehlende Zeit als Paar gewesen sein. Auch seine anhaltende Drogensucht soll ein ausschlaggebender Grund gewesen sein. Mac Millers Tod nach einer Überdosis traf die Sängerin schwer und sie trauerte lange und auch öffentlich um ihn. Heute lebt Mac Millers Hund „Myron” bei Ariana, um den sie sich liebevoll kümmern soll.

Pete Davidson (2018)

Der bisher Letzte im Bunde ist Schauspieler und Komiker Pete Davidson (25) von dem sich Ariana erst im August 2018 trennte. Kurz nach ihrer Trennung von Mac Miller lernten sich Ari und Pete im Mai 2018 kennen. Kurz darauf kauften sie sich eine gemeinsame Wohnung in New York, verlobten sich sogar nach nur vier Monaten als Paar. Laut Insidern aus dem Kreise des Ex-Paares, soll ein Grund für die plötzlich Trennung Mac Millers Drogentod gewesen sein. Ariana solle erst durch seinen Tod realisiert haben, dass sie für die Beziehung mit Pete und eine Hochzeit noch gar nicht bereit sei. Doch auch das überstürzte Handeln des Paares soll verantwortlich gewesen sein-irgendwie schien alles schon sehr schnell gegangen zu sein. Laut Medienberichten sei eine zweite Chance aber nicht ausgeschlossen, denn die beiden sollen sich immer noch sehr lieben.

Aktuell hat Ariana Grande aber scheinbar erstmal genug von Männern und fristet ein Dasein als Single-zumindest offiziell. Nachdem sie sich von einer Beziehung in die Nächste stürzte scheint das schon fast unglaubwürdig.