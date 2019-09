Ariana Grande: Ist Mikey Foster ihr neuer Freund?

Schon seit einigen Wochen geht das Gerücht umher, es gäbe nach ihrem Ex-Verlobten Pete Davidson einen neuen Mann in Ariana Grandes (26) Leben. Dabei soll es sich um Mikey Foster handeln, Mitglied des Duos Social House.

Gemeinsam mit Social House veröffentlichte Ariana Grande vor einem Monat den Song „Boyfriend“ und anscheinend hat sich neben einer beruflichen Verbindung, auch privat einiges bei Mikey Foster und Ariana getan.

Bruder hat sich verplattert

Verplappert hat sich wohl Arianas Bruder Frankie Grande. Während einer Filmpremiere von „The Game Changers“ am Mittwoch in Los Angeles, erzählte Frankie von einem „Pärchendate“, dass er mit Ariana und Mikey hatte, das berichtete zumindest die „US Weekly“. „Es hat Spaß gemacht, es war ein Spieleabend“, so Frankie.

Quelle: instagram.com

Auch über den angeblichen neuen Freund von seiner Schwester kann er nur Gutes sagen: „Ich liebe Mikey, ich finde, er ist ein sehr süßer Typ.“ Ariana Grande trennte sich im Oktober 2018 von ihrem Verlobten Pete Davidson, das Paar hatte sich nach nur wenigen Wochen Beziehung verlobt.