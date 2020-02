Ariana Grande kuschelt mit diesem Typen

Ariana Grande ist anscheinend wieder vergeben. Im Disneyland in Los Angeles wurde die „God Is a Woman“-Sängerin turtelnd mit Musiker Mikey Foster gesehen.

Im September 2019 sagte Ariana Grande’s Bruder Frankie schon, dass sie einen neuen Freund habe. Jetzt gibt es endlich die erste Sichtung mit dem neuen Beau. Das Pärchen genoss am Samstag ein Gruppendate im kalifornischen Disneyland. Auf den Bildern, die die Daily Mail veröffentlichte, fällt auf, dass die Pop Diva nicht von der Seite des Musikers Mikey Foster weichen wollte. Mal hat sie einen Arm um ihn, dann verschränkt sie ihren Arm mit seinem. Selbst als Ariana mit einer Freundin spricht, bleibt sie nah bei ihm.

Das geht schon seit September

Ihr Bruder Frankie Grande (37) verriet schon im September 2019, dass er mit seinem Freund auf einem Doppeldate mit Ariana und Mikey gegangen sind. Das sagte er über den Lover seiner Schwester: „Ich liebe Mikey, Ich denke er ist ein echt lieber Typ. So talentiert, so nett und so einfühlsam. Er ist ein toller Typ“. Dann verplapperte er sich: „Wir hatten letztens ein Doppeldate und es hat echt Spaß gemacht. Wir haben Brettspiele gespielt“. Ein paar Tage später ruderte er auf Twitter zurück: „Meine Schwester hat keine Beziehung. Beruhigt euch. Sie ist sehr Single.“

In der unteren Bilderreihe, die Ariana am 27. Juni 2019 hochlud, sieht man auf dem siebten Bild Ariana neben Mikey auf ihrer Geburtstagsfeier.

Die 26-Jährige hat sogar schon mit Mikey zusammengearbeitet. Für die Single „boyfriend“ stand sie zusammen mit Michael „Mikey“ Foster im Studio, der zu dem Musikduo „Social House“ gehört. Und auch im Video zu dem Song geht es heiß her zwischen den beiden. Die „Thank U, Next“-Interpretin und das Social House-Mitglied spielen darin zwei Expartner, die sich auf einem Event gegenseitig versuchen eifersüchtig zu machen. Der Funke ist wohl übergesprungen.

Im Video könnt Ihr euch selbst davon überzeugen:

Mikey Foster ist nun ein weiterer Künstler mit dem Ariana zusammengekommen ist und Musik machten. Zuvor hatte sie schon professionelle und romantischen Beziehungen zu Big Sean (acht Monate; „Best Mistake“) und Mac Miller (zwei Jahre; „The Way“). Das ist ihre erste Beziehung seit ihrer Verlobungsauflösung mit Pete Davidson (26) im September 2018.