Ariana Grande: Liebes-Comeback mit Ex?

Freitag, 4. Januar 2019 13:16 Uhr

Eigentlich hatte Ariana Grande getönt, sie wolle erst einmal Single bleiben und 2019 keine neue Beziehung mehr eingehen. Nun wurde sie jedoch wieder mit ihrem Ex-Freund erwischt. Gibt es ein Liebes-Comeback?

Bei ihrem Ex handelt es sich jedoch nicht um Pete Davidson, sondern um Ricky Alvarez, von dem sie sich 2016 trennte. Das Paar war rund ein Jahr zusammen, scheinen sich aber immer noch ziemlich gut zu verstehen.

Quelle: instagram.com

Sie wirken vertraut

Ariana und Ricky wurden zusammen in New York gesichtet, wie sie am Neujahrstag durch die Straßen schlenderten und wirkten nach wie vor sehr vertraut miteinander.

Quelle: instagram.com

Die Sängerin postete sogar kurze Videos von ihrem Treffen mit dem Ex in ihrer Instagram-Story. Zurecht fragen sich nun die Fans: Was geht zwischen Ariana und Ricky?

Übrigens, auch Alvarez kam in ihrem aktuellen Song „Thank u, next“ vor, in dem sie mit all ihren Ex-Freunden abrechnet.