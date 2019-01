Ariana Grande möchte 2019 Single bleiben

Mittwoch, 2. Januar 2019 11:06 Uhr

Ariana Grande hat ein turbulentes Jahr 2018 hinter sich mit ihrer Trennung von ‘Saturday Night Live‘-Star Pete Davidson und dem Tod ihres Ex-Freundes Mac Miller im September.

Kein Wunder, dass ‘No Tears Left to Cry‘-Hitmacherin erst mal keine Lust auf Männer und Dramen hat. Als ein Fan kürzlich auf Twitter die Frage stelle, mit wem Ariana denn gerade zusammen sei, beendete der Popstar mit seinem Kommentar alle Gerüchte um eine Beziehung und witzelte, sie werde möglicherweise für immer allein sein:

„Gilt für das ganze Jahr/ vermutlich auch mein Leben lang: es gibt niemanden. Bitte nimmt diesen Tweet als Antwort für zukünftige Fragen.“

Quelle: instagram.com

Sie schwärmt von ihren Fans

Doch auch wenn die Musikerin momentan ihr Liebesleben auf Eis gelegt hat, so genießt sie die Beziehung zu ihren Fans. An Silvester rief sie auf Twitter ihre knapp 60 Millionen Follower auf, auf sich selbst Acht zu geben und schwärmte, wie sehr sie ihre Fans wertschätzt.

Quelle: instagram.com

„Ich bin so stolz auf auch alle und auf die Menschen, zu denen ihr heranwächst. Fröhliches Neues Jahr! Passt weiterhin auf euch auf / feiert euch gegenseitig, wie ihr es immer schon gemacht habt. Ich bin so glücklich, euch über das Internet kennen gelernt zu haben und euch in meinem Leben zu haben. Unsere Beziehung ist real und wichtig für mich. Ich liebe euch.“