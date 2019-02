Ariana Grande: Was macht sie mit Timur Bartels in Berlin?

Donnerstag, 31. Januar 2019 14:56 Uhr

Nanu, was macht Ariana Grande mit Schauspieler Timur Bartels in Berlin? Ziemlich vertraut hält er seine Hand auf ihrem Bauch, da geht doch nicht etwa was zwischen ihnen?

Nein, natürlich nicht. Der beliebte Schauspieler und Star aus „Der Club der roten Bänder“ hatte heute Morgen die Ehre, die neue Ariana-Grande- Wachsfigur im Berliner Wachsfigurenkabinett von Madame Taussauds zu enthüllen. Darüber hat er sich riesig gefreut und sagt:

„Ich bin ein riesiger Ariana-Grande-Fan. Für mich ist sie eine der größten Sängerinnen, die es zur Zeit gibt. Es ist für mich eine große Ehre sie heute im Madame Tussauds Berlin einweihen zu dürfen und ein Foto mit ihr machen zu können.“



Er war mit seiner Freundin da

Ab sofort können Besucher die neue Figur bestaunen und Timur findet, dass sie besonders gut gelungen ist: „Ariana Grande ist von allen Figuren in der Attraktion meine absolute Lieblingsfigur. Die Figur ist wirklich toll. Der Unterschied zur echten Ariana ist kaum zu erkennen. Man fragt sich: ist das jetzt die echte Ariana oder eine Wachsfigur? Auch das Wolken-Set ist super. Es fühlt sich an, als wäre man bei einem Live-Auftritt von ihr – sehr authentisch.“

Übrigens, Timur war mit seiner Freundin Michelle Math vor Ort, die es sich natürlich nehmen konnte, ebenfalls mit der Ariana-Figur zu posieren.