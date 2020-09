30.09.2020 21:27 Uhr

Armie Hammer: So schwer hat er am Ehe-Aus zu knabbern

Das Ende von Armie Hammers Ehe war schmerzhaft. Der 34-jährige Schauspieler trennte sich im Juli nach zehn Jahren Ehe von Elizabeth Chambers - mit ihr hat er die Kinder Harper (5) und Ford (3).

Zwar sagt er, dass Veränderungen keine „schlechte Sache“ seien und die Trennung am Ende sicherlich die richtige Entscheidung gewesen sei, trotzdem sei das Beziehungs-Aus nicht einfach gewesen.

„Ein ernsthaftes erschütterndes Ereignis“

„Hören Sie, ich glaube nicht, dass Sie jemanden auf der Welt finden werden, der jemals sagen würde, dass das, was ich durchmache, eine leichte Sache ist. Es geht nicht darum, ob es deine Idee war oder nicht, oder ob du es für die richtige Idee hältst oder nicht.“

Der „Call Me By Your Name“-Star fügt hinzu: „So oder so, eine Trennung wie diese ist ein ernsthaftes erschütterndes Ereignis im Leben eines Menschen. Und es gibt eine Menge Verschiebungen und […] eine Menge Veränderungen. Veränderung ist eine universelle Konstante. Ich meine, Veränderung ist nicht immer etwas Schlechtes, aber das bedeutet nicht, dass sie schmerzlos ist.“

Sie wollen für die Kinder da sein

Das ehemalige Ehepaar tut sein Bestes, um die Dinge für seine beiden Kinder so einfach wie möglich zu machen. Dem britischen „GQ“-Magazin erzählt er weiter: „Elizabeth und ich sind zwei Erwachsene, die diese Entscheidung treffen und die Priorität ist, wie wir dies auf eine Weise tun können, die unsere Kinder am wenigsten beeinträchtigt.“

Er wohnt bei Freunden

Nun hat der US-Schauspieler auf der Plattform verraten, dass er seit etwa zwei Monaten bei einem seiner besten Freunde lebt. „Für die letzten rund zwei Monate habe ich bei Ashton gelebt, mit Ashton auf dem Bau gearbeitet und bin jeden Tag mit Ashton wandern gegangen“, schreibt Hammer zu einem Bild seines Freundes, das diesen im Joshua-Tree-Nationalpark in Kalifornien zeigt. Er sei ein großartiger Freund sowie Chef – und mehr Unterstützung könne man sich nicht wünschen.

Er dankt

Armie Hammer, der am 28. August 34 Jahre alt wurde, bedankte sich an seinem Ehrentag darum auch bei Ashton. „Dreizehn Jahre als beste Freunde, Seelenverwandte, Partner und dann Eltern“, schrieb Hammer zu einem Foto von sich und Chambers, das er Anfang Juli veröffentlichte. Er erklärte weiter: „Es war eine unglaubliche Reise, aber gemeinsam haben wir beschlossen, umzublättern und unsere Ehe zu beenden.“ Die beiden hatten 2010 geheiratet und haben eine gemeinsame Tochter (geb. 2014) und einen Sohn (geb. 2017).

