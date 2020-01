Ashley Graham verkündet Baby-News – ihr erstes Kind ist da

Ashley Graham ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das Curvy-Model verkündete die freudigen Baby-News gerade über Instagram. Mit dem Vater des Kindes Justin Ervin ist die Schönheit bereits seit 2010 verheiratet.

Die Familie begrüßte nun ein weiteres männliches Mitglied, denn es ist ein Junge geworden. „Um sechs Uhr abends am Samstag änderte sich unser Leben zum Besseren. Danke für all eure Liebe und Unterstützung während dieser unglaublichen Zeit“, so die 32-Jährige in der Insta-Story. Dem Datum nach das sie zudem erwähnte, kam das Baby bereits am 18. Januar zur Welt.

Quelle: instagram.com

Wie viel wird sie zeigen?

Den Namen des Kleinen hat sie bisher allerdings noch nicht verraten. Nachdem das berühmte Model seine Follower während der Schwangerschaft regelmäßig auf dem Laufenden gehalten hat, bleibt abzuwarten wie viel Ashley von ihrem Sohn zeigen wird.