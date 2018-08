Aufruf: Für Cora Schumacher wird ein Rocker gesucht!

Montag, 27. August 2018 20:35 Uhr

Bachelor Daniel Völz zeigt in der Trauer um seinen verstorbenen Opa Wolfgang Völz seine sensible Seite, Cora Schumacher sucht einen neuen Mann und Silvia Wollny erklärt ihre gestrige Nominierung: Wer oder was ist eigentlich ein „Avico“? Das und mehr gibt’s heute um 22:15 Uhr, live in SAT.1 bei ‚Promi Big Brother‘ zu sehen.

Doch zurück zu Sexy Cora! „Stell dir mal vor, die würden uns hier einen Masseur reinschicken“, fantasiert Cora Schumacher in der „Baustelle“. „So 1,89 Meter, dunkelhaarig, gut gebaut, und wenn‘s geht tätowiert. Und wenn der dann noch massieren kann… Also ich suche mir meinen nächsten Mann auf jeden Fall nach dem Können aus!“

Mitbewohnerin Chethrin Schulze will ihrer Mitbewohnerin, die seit drei Jahren Single ist, helfen.

„Liebe Männer da draußen, ich habe hier die Cora anzubieten“, preist das TV-Sternchen ihre Mitbewohnerin und Ex von Rennfahrer Ralf Schumacher an. „Sie ist eine ganz, ganz Liebe – und sie ist zu haben! Cora braucht einen Rocker: Harte Schale, weicher Kern und Motorrad! Also wenn ihr Interesse habt an einer süßen Blondine mit vielen Tattoos, Interesse an Autos und Motorrädern und einer süßen Zahnspange im Gesicht – meldet euch. Und am besten Raucher, dann passt das besser!“ Daniel schließt sich dem Verkupplungsaufruf an und fragt, ganz à la Big Brother: „Cora, du wolltest verkuppelt werden, schaltest du jetzt in den nächsten Gang?“