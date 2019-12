Aurelio Savina bringt ein Buch für Frauen heraus

Aurelio Savina veröffentlicht ein Buch für die Frauenwelt. Der ehemalige ‚Bachelorette‘-Anwärter verkündet voller Begeisterung, sein eigenes Manuskript mit dem Titel ‚Die Leichtigkeit deines Seins‘ herauszubringen.

„Ja ich bin sehr stolz auf dieses kleine, für mich sehr wichtige Manuskript, das ich für euch Ladys geschrieben habe“, verkündet der 41-Jährige auf Instagram. Dazu postete er Foto seines Werkes. „Ich bin stolz darauf, weil ich alles, was ich jemals einer Frau sagen wollte, auch oft gesagt habe, aber leider nicht jeder persönlich sagen kann, auf Papier bringen konnte. In meinen Worten, ohne Hilfe, mit dem Herzen in der Hand und die ganze Erfahrung der letzten Jahrzehnte, um hoffentlich einigen Frauen da draußen ein vielleicht besseres oder leichteres Leben zu ermöglichen.“

Kostenlos zum Download

Er sei kein Autor, erklärt Aurelio Savina weiter. „Aber das muss ich auch nicht sein, solange ich das erreiche, was ich möchte und meine Worte euch erreichen“, führt er aus. ‚Die Leichtigkeit deines Seins‘ gibt es übrigens kostenlos zum Downloaden auf der Website des Charmeurs. „Mein Geschenk an meine Community, an euch Frauen, einfach als Dankeschön, weil ihr seid, wer ihr seid, und verdient, so zu leben, wir ihr euch es wünscht!“, sagt er.

2020 leite er dann auch Seminare zum Thema. Seine Promi-Freunde zeigen sich begeistert und gratulieren dem Italiener. „Träume soll man sich erfüllen und du hast es getan, mein Respekt!“, schreibt etwa Leonard Freier beeindruckt. Auch Rafi Rachek zeigt sich angetan. „Hört sich spannend an, mein Lieber“, kommentiert er.