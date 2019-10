„Bachelor in Paradise“: Jade knutscht Serkan und datet Filip – Stress vorprogrammiert!

„Bachelor in Paradise“ geht heute Abend in die zweite Runde. Nachdem bereits in der ersten Folge die ersten Singles wieder gehen mussten, gibt es heute natürlich Nachschub. Und diesmal gibt es neue heiße Männer, die den Frauen den Kopf verdrehen wollen.

Am Morgen nach der ersten Nacht der Rosen wartet auf die 12 flirtwilligen Singles im Resort eine neue Woche voller Abenteuer, romantischer Dates und Überraschungen. Besonders spannend wird es für die Herren, denn „dieses Mal vergeben die Frauen die Rosen und die Männer müssen um sie kämpfen“ (Michelle).

Der Konkurrenzkampf wird zudem größer: Mit Aurelio Savina („Die Bachelorette“ 2014/Anna Hofbauer), Alexander Hindersmann („Die Bachelorette 2018“/Nadine Klein und 2019/Gerda Lewis) und Micha Böhm („Die Bachelorette“ 2017/Jessica Paszka ) entern drei neue Kerle das Resort.

Jade trifft Filip

Treu bleiben sich die Paare im Paradies nicht lange: Nach einer heißen Nacht im Pool schienen Serkan und Jade bereits eng verbunden zu sein, doch nach nüchterner Betrachtung fühlt sich Jade nicht dazu verpflichtet, nur noch ihn zu daten – und lädt stattdessen Filip zu einer turbulenten Speedbootfahrt mit anschließendem Dinner am Golf von Thailand ein. Jade stellt anschließend fest: „Filip ist wie ich, nur als Mann. Das ist krank eigentlich!“ Der neue Flirt von Jade sorgt bei den Singles für viel Gesprächsstoff – Drama und Lästereien inklusive …

Für noch mehr Liebesdrama sorgt nur einer: Der Mann Aurelio! Der Italo-Lover zieht ins Paradies und wirbelt die Frauenwelt ordentlich durcheinander. Nach anfänglicher Skepsis ist besonders Michelle Feuer und Flamme für den 41jährigen Alphamann und lädt ihn zu einem emotionalen Besuch einer Elefanten-Pflegestation ein. Der Mann Aurelio weiß seinen Charme einzusetzen und überzeugt auf ganzer Linie. Michelle: „Dieser Moment war einfach nur atemberaubend!“

Die Frauenwelt auf den Kopf stellt ebenfalls Alex Hindersmann: Nachdem sein Name im Paradies bereits sehnsüchtig gefallen ist, entert auch er das Resort. Bei einem Gruppendate mit allen Ladys darf der 31-Jährige Bachelor spielen, während die übrigen Jungs allein zurückbleiben. Das sorgt für neue Verpaarungen in der anstehenden Nacht der Rosen. Neun Männer, die auf Rosen von sechs Frauen hoffen. Wer muss das Paradies schon bald verlassen?

„Bachelor in Paradise“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.