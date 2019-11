„Bachelor in Paradise“: Mit wem hatte Carina Spack Sex im TV?

So langsam aber sicher bilden sich bei „Bachelor in Paradise“ richtige Pärchen. Auch Serkan Yavuz (26) und Carina Spack (23) kommen sich immer näher. Es wird gekuschelt und geschmust und Serkan erhofft sich natürlich noch mehr.

Immer wieder versuchte Serkan in der gestrigen Folge von „Bachelor in Paradise“ Carina zu küssen, die blockte vorerst ab. „Du hast doch letztes Jahr ganz andere Sachen gemacht“, wundert sich Serkan über Carinas Korb und die kontert frech: „Da habe ich gevögelt, aber ohne Kamera.“

Hatte sie Sex mit Philipp Stehler?

Bereits vor einem Jahr war Carina Kandidatin bei „Bachelor in Paradise“, bandelte dort mit Philipp Stehler an. Wir erinnern uns, die beiden zogen sich damals in eine Ecke ohne Kameras zurück. Was da genau geschah? Das wissen nur Carina und Philipp.

Durch das Geständnis der 23-jährigen fragen sich nun alle, hatte Carina wirklich Sex mit Philipp Stehler? Serkan nimmt die Sticheleien seiner Angebeteten mit Humor, er scheint ihr völlig verfallen zu sein. Auch den anderen Kandidaten ist aufgefallen, dass er alles für sie tun würde und machen sich bereits über ihn lustig.

Meint es Carina ernst mit ihm?