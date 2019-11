„Bachelor in Paradise“: Sind das die drei Sieger-Paare?

Noch gibt es einen regen Konstellationswechsel bei „Bachelor in Paradise“, denn auf der Insel werden insgesamt 23 willige Singles aufeinander losgelassen, die munter untereinander daten dürfen. Nach und nach gibt es die ersten zarten Bände.

Es sollen jedoch aus der diesjährigen Staffel drei Pärchen hervorgehen, das berichtete zumindest die „Bild“-Zeitung. Somit würde es drei Sieger-Pärchen geben. Aktuell lässt sich schon erahnen, wer das sein konnte. Die Dreharbeiten der Show liegen bereist einige Wochen zurück, weswegen das Finale schon längst abgedreht ist.

Christina und Marco

Bei Christina Grass (31) dauerte es ein wenig, bis ein Mann an ihrer Interesse zeigte, vorerst weinte sie noch bittere Tränen. Doch dann kam Marco Cerulo (30) ins Spiel. Auch wenn vielleicht nicht die hellste Birne im Obstkorb, scheint Christina sehr angetan zu sein. Laut der Berichterstattung planen die beiden bereits eine gemeinsame Zukunft – kein Wunder, die leicht verzweifelte Christina ließ in der Sendung keine Gelegenheit aus zu betonnen, dass sie ja nun nicht mehr 20 sei und sich nach Kindern und Co. sehne….

Serkan und Carina

Bei Serkan Yavuz (26) wollte es Anfangs nicht so glatt laufen, nach einer Blitz-Knutscherei mit Jade, kassierte er von ihr einen Korb. In der drallen Blondine Carina Spack (23) hat er jetzt doch noch seine Herzdame gefunden. Laut der „Bild“ vorliegenden Bildern, verbringen die beiden bereits ihre Freizeit ganz ungeniert zusammen und wurden dabei von Passanten beobachtet.

Michi und Nathalie

Die beiden wohl unscheinbarsten Kandidaten fanden schon recht früh zusammen und es ist keine große Überraschung, dass Michi Bauer (28) und Nathalie Stommel (30) als Paar aus der Sendung gehen. Seit Tag Eins haben sie nur Augen füreinander und spielen sich regelmäßig die Rosen gegenseitig zu.