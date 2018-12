Bachelor-Kandidatinnen (3): Ernestie, Christina, Luisa und Mariya

Montag, 31. Dezember 2018 19:48 Uhr

Am 2. Januar ist es soweit, dann geht Andrej Mangold als „Bachelor“ auf Frauenjagd und darf in der Nacht der Rosen ganz viel Grünzeug verteilen. Der schöne Andrej hat die Qual und darf sich unter anderem zwischen diesen Damen entscheiden. In unserer losen Serie stellen wir alle Ladies vor!

Ernestine

Alter: 26

Beruf: Studentin (International Management) aus München

Selbstbewusst und zielstrebig geht Ernestine durchs Leben. Derzeit studiert die 26-Jährige International Management in München und probiert sich mit verschiedenen Praktika in der Berufswelt aus. Einen achtstündigen Bürotag kann sie sich für ihre Zukunft nicht vorstellen – viel lieber würde die lebenslustige Münchnerin Reisen und Arbeiten verbinden und die verschiedensten Orte dieser Welt unsicher machen. Ernestine ist „sowohl hoffnungslos romantisch als auch abenteuerlustig und offen für alles“.

Christina

Alter: 30

Beruf: Pharmareferentin aus Hannover

Christina steht mit beiden Beinen im Leben und weiß ganz genau, was sie will. Ihr zukünftiger Partner sollte deshalb in der Lage sein, der selbstbewussten Pharmareferentin die Stirn zu bieten. In einer Partnerschaft wünscht sich die 30-Jährige dennoch eine klassische Rollenverteilung: Während sie gerne den Haushalt schmeißt und das Kochen übernimmt, würde sie einen Rasenmäher niemals anpacken – das ist Männersache!

Ein großer Platz in Christinas Herzen ist bereits für ihr Pferd „Quebracho“ reserviert. Ihr Motto: „Mot mir kann man nicht nur Pferde stehlen“.

Luisa

Alter: 22

Beruf: Serviceassistentin aus Forchheim

Luisa ist gelernte Bankkauffrau und arbeitet aktuell als Serviceassistentin in einem Autohaus. In ihrer Freizeit geht die 22-Jährige gerne und oft ins Fitnessstudio, schwingt das Tanzbein in Clubs oder lässt den Abend mit Freunden in einer Bar ausklingen. Liebevoll und zuverlässig – so beschreibt sich Luisa selbst. Dazu sagt sie: „Ich möchte dass meine nächste Beziehung auch meine letzte sein wird“.

Mariya

Alter: 27

Beruf: ganzheitliche Kosmetologin aus Stuttgart

Die gebürtige Ukrainerin hat ihre Leidenschaft zu Gesundheit und Beauty zum Beruf gemacht: Mariya arbeitet als staatlich anerkannte Kosmetologin, die ganzheitlich arbeitet und sich auf Hautprobleme spezialisiert hat. Nicht nur ihrer Umwelt möchte die 27-Jährige mit Beauty- und Pflegetipps zur Seite stehen, auch für sich und ihren Körper unternimmt sie alles, um gesund und fit zu bleiben.

Yoga, Fitness und Themen rund um die Persönlichkeitsentwicklung stehen auf ihrem Freizeitprogramm. Ihr Credo: „Ich habe hohe Ansprüche an die Männer“.