„Bachelorette“: Alex will Nadine Klein zurückerobern

Mittwoch, 7. November 2018 09:37 Uhr

Letzte Woche gab Alex Hindersmann (30) die Trennung von Nadine Klein (33) bekannt. Er machte auch keinen Hehl daraus, dass es ihm mit dieser Trennung nicht sonderlich gut ging. Nun meldet er sich erneut zu Wort und sagt, er wolle weiterhin kämpfen.

Den Entschluss die Beziehung zu beenden fällte anscheinend Nadine. So hieß es laut Alex gegenüber RTL: „Man hat aus dem Text heraus gelesen, dass sie diejenige war, die gesagt hat, es ist jetzt erst einmal vorbei.“

Nun sind einige Tage ins Land gegangen und Alex scheint immer noch mit der Trennung zu kämpfen zu haben, er will jedoch nicht aufgeben: „Ich bin von Sternzeichen Löwe, ich kämpfe immer. Ich werde nicht so schnell aufgeben.“

Quelle: instagram.com



Alex möchte Nadine zurückhaben

Nach der Trauerphase möchte Alex nun um Nadines Herz kämpfen und sagt: „Ich will sie definitiv zurück. Ob es eine zweite Chance gibt oder nicht, wird man sehen. Ich würde sie natürlich gerne haben.“

Quelle: instagram.com



Nadine selbst hat sich noch nicht zu der Trennung geäußert, urlaubte in Frankreich und lenkte sich ab. Alex jedoch gibt ganz offen zu: „Ich vermisse sie jeden Tag. Ich denke morgens an sie, ich denke abends an sie.“ Für seine Ex hat er nach wie vor nur gute Worte: „Ich weiß was ich an ihr hab und werde ihr das auch sagen.“