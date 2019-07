„Bachelorette“: Dieser Kandidat ist vergeben und das ist seine Freundin?

Dienstag, 30. Juli 2019 16:11 Uhr

Bereits in der Vorschau der vergangenen „Bachelorette“-Folge war zu sehen, dass Gerda Lewis die Kandidaten zur Rede stellt, denn ihr ist ein Gerücht zu Ohren gekommen. Einer der Jungs soll tatsächlich vergeben sein.

Sie spricht die Kandidaten in großer Runde an, wie die „Bild“-Zeitung berichtete: „Leider habe ich heute eine nicht so positive Nachricht erhalten. Und zwar soll einer von euch in einer festen Beziehung sein. Ich möchte jetzt auch niemanden ansprechen, weil ich möchte, dass diese Person auf mich zukommt.“

Mudi geht freiwillig

Doch das passiert nicht. Als Gerda Lewis Kandidat Mudi Sleiman zu Seite nimmt, tut er ahnungslos, will von einer Freundin nichts wissen. Erst als die Blondine direkter nachhakt knickt er ein: „Ich bin etwa seit einem Jahr Single. Es war ein Hin- und Her. Wir hatten immer mal wieder zwischendurch Kontakt. Waren mal wieder zusammen, dann wieder getrennt. Also aktuell bin ich seit etwa drei Monaten Single.“

Quelle: instagram.com

Ja was denn nun? Ein Jahr oder drei Monate Single sind immerhin ein gewaltiger Unterschied. Nichts desto trotz, Mudi packt lieber freiwillig seine Sachen und geht. Und wer ist eigentlich diese geheime „Freundin“?

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, soll es sich dabei um Nathália Gonçalves Miranda handeln. Sie selbst versuchte Anfang des Jahres bei „Der Bachelor“ das Herz von Andrej Mangold zu gewinnen.