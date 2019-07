„Bachelorette“: Er hatte was mit Gerda’s bester Freundin und fliegt

Mittwoch, 17. Juli 2019 22:00 Uhr

Ein Satz mit X, das war wohl nix! „Bachelorette“-Kandidat Sebastian muss gehen, bevor die Kuppelsendung überhaupt erst richtig begonnen hat. Denn Gerda Lewis gibt ihm direkt einen Laufpass und er fliegt hochkant aus der Show.

Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn Gerda Lewis und Sebastian kennen sich. „Sebastian und ich kennen uns, weil er auch in Köln wohnt“, erklärt die Blondine. Doch das wäre ja noch harmlos, denn Sebastian hat eine Vergangenheit mit ihrer besten Freundin. Sie fährt fort: „Der Haken ist, dass er schon mit einer meiner besten Freundinnen fast zusammen war. Das ist für mich natürlich nicht so toll“, erklärt sie wortgewandt. Aber was heißt heutzutage eigentlich „fast zusammen“? Der neue Ausdruck für Affäre?

Schnellster Rauswurf

Sebastian versucht sich ebenfalls zu erklären: „Ich hatte mal was mit einer guten Freundin, der besten Freundin … ist noch gar nicht so lange her.“ Gerdas beste Freundin, das ist Doreen Petrova, selbstverständlich auch Influencerin. Die ist zwar aktuell vergeben, doch vor rund einem Jahr vergnügte die sich noch mit Sebastian. Laut der „Bild“-Zeitung flogen sie auch gemeinsam in den Urlaub und verbrachten einige Wochen zusammen.

Das ist natürlich nun doof gelaufen, denn Sebastian konnte direkt seine sieben Sachen packen und musste abreisen. Das war vermutlich der schnellste Rauswurf in der Geschichte der „Bachelorette“. Das gab es zuvor tatsächlich noch nicht…

