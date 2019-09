Bachelorette: Gerda Lewis und Keno Rüst sind noch zusammen

Ja, Gerda Lewis und Keno Rüst sind ein Paar! Genau so unspektakulär wie die wohl vorhersehbahrste „Bachelorette“-Staffel aller Zeiten, mit der wohl farblosesten „Bachelorette“ aller Zeiten, geendet hat, ersparen wir uns hier den Spannungsfaktor, um das neue Pärchen hoch zu halten.

Darauf hat Gerda Lewis schließlich die letzten Wochen ebenfalls verzichtet und den Spannungsbogen, für welchen Mann ihr Herz wohl schlagen könnte, relativ gering gehalten. Bereits vor der letzten Nacht der Rosen gestand sie ihrem einzigen Finalist Keno Rüst, dass sie sich in verliebt hatte. Da war die letzten Rosenübergabe eigentlich nur pro forma für die Akten, denn nach Tim Stammbergers freiwilligen Abgang im Halbfinale gab es sowieso nur Keno im Finale.

Sie versucht es kurzzeitig mit Spannung

Dennoch hatte sie in der letzten Nacht der Rosen noch einen langen Monolog vorbereitet, kaute alle gemeinsamen Stationen der letzten Wochen herunter und erklärte dann theatralisch: „Du machst es mir nicht leicht…“, um nur wenige Sekunden später ihren bööösen Scherz aufzuklären: „… so lange vor die zu stehen und dich nicht zu küssen!“

Und wie geht es jetzt weiter? Gerda und Keno sprechen auf jeden Fall auch schon von Liebe. Auf Instagram postete er jedenfalls ein Video von sich und seiner Blondine in der Story, in dem sie genüsslich Zungenküsse austauschen. Ob man das nun unbedingt in Nahaufnahme sehen mag, bleibt jedem selbst überlassen, aber Keno schrieb dazu: „Keine Worte, nur Liebe.“

Auch die frisch verliebte Gerda postete das erste Pärchenbild nach dem Finale und schwebt auf Wolke sieben, sie schreibt: „Du bist meine Sonne, mein Mond und all meine Sterne.“

Insgesamt begeisterte „Die Bachelorette“ im Vergleich zum Vorjahr noch mehr Zuschauer: Im Durchschnitt verfolgten 2,11 Millionen Zuschauer (Marktanteil 8,0 %) die diesjährige Staffel – 2018 waren es 1,92 Mio. Zuschauer (MA: 7,5 %). Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte die emotionale Reise von Gerda Lewis einen Marktanteil von durchschnittlich 11,3 Prozent bzw. 1,49 Millionen Zuschauer (2018: 1,34 Mio. Zuschauer / MA: 10,3%).

Mit starken 15,5 Prozent Marktanteil holte „Die Bachelorette“ 2019 bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern sogar den besten Wert seit dem Start 2003. Besonders die jungen Frauen (14 – 29J.) begeisterten sich für die launige TV-Romanze: Hervorragende 33,4 Prozent Marktanteil bescheren „Die Bachelorette“ den besten Wert ever in dieser Zielgruppe.