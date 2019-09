Bachelorette: Haben Gerda und Keno eine Zukunft?

Dass Keno Rüst beim „Bachelorette“-Finale die letzte Rose bekommt, ist nun kein Geheimnis mehr. Nachdem Tim Stammberger eine Teilnahme beim Finale verweigerte, hat Gerda Lewis nun die Qual der Wahl zwischen Keno und Keinem.

Damit sie nicht als erste „Bachelorette“ ohne (Kurzzeit)-Freund in die Geschichte der Kuppelshow eingeht, vergibt sie ihre letzte Rose natürlich an Keno. Aber wie viel Potenzial hat eine Beziehung zwischen dem tattoowierten Ohrring-Träger und der erblondeten Fitness-Influencerin?

Gerda Lewis wohnt in Köln und laut seinem Instagram-Account wohnt Keno ebenfalls in der Rheinmetropole. Das wären zumindest schon einmal ziemlich gute Voraussetzungen, dass eine Beziehung längerfristig klappen könnte. Denn nicht wenige „Bachelor“ und „Bachelorette“-Beziehungen scheiterten am Ende an der Entfernung. Meist wohnte das Siegerpaar nicht in derselben Stadt, geschweige denn in der Nähe voneinander.

Sie sind noch ein Paar

Keno Rüst erhielt von Gerda den ersten Kuss der Staffel und katapultierte sich von da an ganz an die Spitze der Gunst von der Blondine. Durch den freiwilligen Abgang von Tim Stammberger hat Rüst damit seinen gefährlichsten Kontrahenten abgehängt.

Aber sind die beiden nun noch ein Paar? Ja, will die „Abendzeitung“ wissen. Sie schreiben, dass Gerda und Keno bereits als Pärchen für diverse Events gebucht sind – der übliche Ablauf nach der Kuppelsendung. So viele Rote Teppiche wie möglich abklappern, vor der Kamera knutschen, die große Liebe beteuern und immer die gleichen Fragen à la ‚Wann folgt die Hochzeit‘ und ‚Habt ihr schon über Kinder gesprochen‘ zu beantworten.

Dass das kein Garant für eine Beziehung ist, haben Daniel Völz, Kristina Yantsen, Jessica Paszka und David Friedrich, Nadine Klein und Alexander Hindersmann und Co. längst bewiesen.

„Bachelorette“, das große Finale am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL.

