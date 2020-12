10.12.2020 09:09 Uhr

„Bachelorette“: Melissa Damilia und Leander wollen zusammen ziehen

Leander Sacher ist der strahlende Sieger der diesjährigen "Bachelorette"-Staffel und hat das Herz von Melissa Damilia Dahm erobert. Sie hat ihm die letzte Rose gegeben. Und die beiden sind tatsächlich noch zusammen.

Da die Dreharbeiten zur „Bachelorette“ schon einige Monate zurück liegen, ist es üblich, dass sich der Gewinner und die Junggesellin nur heimlich treffen dürfen. So war es auch bei Melissa Dahm und Leander Sacher, für eine junge Liebe natürlich eine kleine Herausforderung. Doch bis heute sind die beiden glücklich verliebt, wie sie beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig bewiesen.

So war das Versteckspiel

Trotz aller Hindernisse sind Leander und Melissa noch zusammen und haben auch die Zeit nach der Show gemeistert. Im Interview mit klatsch-tratsch.de erzählt Leander Sacher:

„Sicherlich ist so eine Zeit für eine frische Beziehung eine Herausforderung, an der man aber gemeinsam wachsen kann. Es gab natürlich Momente, in denen einem die Decke auf den Kopf gefallen ist. Insgesamt haben wir uns aber immer super verstanden und viel Zeit zusammen mit Kochen, Filmeschauen und tiefgründigen Gesprächen verbracht.“

Zusammen „Bachelorette“ geschaut

Und nicht nur das, die beiden haben auch gemeinsam die „Bachelorette“-Folgen geschaut: „Ja, wir haben beide die Folgen gesehen. Mal zusammen, mal getrennt voneinander mit Freunden.“

Dabei musste Leander auch mit ansehen, wie Melissa andere Männer küsst, dazu erklärt er: „Dass der jetzige Partner jemanden im TV küsst, ist schon ein komisches Gefühl. Ich kann ihr jedoch keinen Vorwurf machen. Ich wusste, wie das Format funktioniert und letztendlich hat sie auf ihr Herz gehört und sich für mich entschieden.“

Gemeinsame Zukunft

Jetzt, wo Melissa und Leander sich endlich auch öffentlich zusammen zeigen dürfen, planen sie auch schon eine gemeinsame Zukunft. „Wir planen zusammen die erste kleine Reise, die wir antreten wollen, sobald man wieder reisen kann und wir können uns auch gut vorstellen, zusammenzuziehen“, so der 22-Jährige.

Das klingt doch vielversprechend…

(TT)