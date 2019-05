Bahar Kizil: Seit 9 Jahren Single wegen Kleidergröße 44?

Freitag, 10. Mai 2019 11:20 Uhr

Bereits während ihrer Monrose-Zeit hatte Bahar Kizil (30) eine weibliche Figur, trug eine Konfektionsgröße 38, fühlte sich aber pudelwohl in ihrer Haut. Nach dem Ende der Band im Jahr 2011 nahm Bahar nach und nach zu, trägt aktuell eine Größe 44.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sich Bahar Kizil selbstbewusst, treibt Sport und trägt sexy Outfits. Trotzdem hadert auch Bahar ab und zu mit ihrer Figur, sagt gegenüber dem Magazin „Bunte“: „Ich hatte lange Zeit schwer damit zu kämpfen. Ich muss mich mehr beweisen. Meist gibt es ja nur einen Prototyp Frau: blond, schlank, Glitzerkleidchen. Das ist so schade und einfach nicht mehr zeitgemäß.“

Seit 9 Jahren Single

Vor neun Jahren endete Bahars letzte Beziehung, seitdem ist die Sängerin Single. Was nicht heißt, das sie nicht gerne einen Partner hätte. Doch sie sagt: „Die Partnersuche ist definitiv schwerer. Gerade heutzutage, wo sich Männer immer ihre Dosis ‚perfekte Frau‘ auf ‚Instagram‘ und Co. abholen, geht man als normale Frau schon mal unter.“

Quelle: instagram.com

Bahar hat kein Problem damit, sich auch mal im Badeanzug oder sexy Sportkleidung zu zeigen und erntet dafür in ihrem Instagram-Kommentaren viel Lob. So schreibt ein Follower: „Gesehen und sofort in dieses Bild verliebt, man sieht diese Selbstliebe und Selbstakzeptanz sofort, ein wunder wunderschönes Bild.“