Barbara Meier: „Ich würde Klemens jederzeit wieder heiraten“

Barbara Meier und ihr Mann Klemens Hallmann haben am 1. Juni ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Auf Instagram hat das Model verraten, was sich der österreichische Unternehmer dabei Besonderes einfallen lassen hat.

„Er hat in einem wunderschönen Raum mit 1000 roten Rosen geendet! Aber der Weg dahin war so spannend und super aufregend!! Klemens weiß, wie sehr ich Rätsel liebe!!“, so die 33-Jährige zu einem Foto, das sie in dem besagten Raum zeigt.

Sie erwarten ihr erstes Kind

„Deswegen hat er mich heute auf eine Rätsel-Reise geschickt und erst als ich alle gelöst hatte, wusste ich, wo unser Abendessen stattfindet! Es hat so unglaublichen Spaß gemacht!.“

Außerdem hat die Schönheit ein Bild gepostet, das bei der Hochzeit in Venedig entstanden ist: „Ich denke so gerne an diesen Tag zurück, denn seitdem fühle ich mich noch geborgener als vorher, irgendwie befreiter und angekommen! Jederzeit würde ich Klemens wieder heiraten und ich freue mich schon sehr auf unsere Zukunft zu zweit und bald zu dritt“, wie sie dazu geschrieben hat. Derzeit erwartet die GNTM-Gewinnerin aus dem Jahr 2007 nämlich ihr erstes Kind.

Barbara und der der 44-Jährige sind seit rund fünf Jahren ein Paar. Nach der Traumhochzeit im Juni 2019, dürfen sich die beiden derzeit also auf ihr Baby Nummer eins freuen.