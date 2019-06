Barbara Meier: „Wir wollen Kinder, unbedingt“

Sonntag, 30. Juni 2019 10:05 Uhr

Wird Barbara Meier etwa bald schon Mutter? Erst vor wenigen Wochen gab die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Siegerin ihrem Liebsten, Klemens Hallmann, in einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort.

In Venedig traute sich das Paar und vielleicht sind die beiden in Gedanken ja nun schon beim nächsten großen Schritt? Kinder will das 32-jährige Model auf jeden Fall einmal haben, wie es nun im Interview mit der Plattform ‚Promiflash‘ verriet. Besonders eilig scheint die hübsche Rothaarige es damit allerdings nicht zu haben.

Nachwuchs hat noch Zeit

„Also wir haben auch gesagt: ‚Klar, wir wollen Kinder, unbedingt.‘ Und wir freuen und da auch sehr drauf, aber es muss jetzt nicht sein: ‚Heute verheiratet, morgen müssen die Kinder kommen.‘“, erklärt Barbara Meier die gemeinsamen Pläne für die Zukunft.

Erst einmal will sich das Paar also keinen Stress machen und die traute Zweisamkeit als frischvermähltes Ehepaar genießen. „Wir sind einfach gerade sehr, sehr glücklich und genießen jetzt zumindest mal, erstmal in der Ehe angekommen zu sein und dann schauen wir, was passiert.“